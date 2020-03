Keine Wahlen in Ohio Biden liegt in Florida und Illinois vorn

Es wird immer wahrscheinlicher, dass der Gegenkandidat von Donald Trump im Präsidentschaftswahlkampf Joe Biden heißt. Bei zwei wichtigen Vowahlen lässt der ehemalige Vizepräsident den Hoffnungsträger der Linken, Bernie Sanders, weit hinter sich.

Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten liegt nach Berichten von Fox News und CNN Ex-Vizepräsident Joe Biden in dem Staaten Illinois und Florida deutlich vorn. Nach der Auszählung von 72 Prozent der Bezirke in Florida würden auf Biden 39 Delegierte entfallen, auf Sanders 11, berichtete das Forschungsinstitut Edison Research. 219 Delegiertenstimmen werden insgesamt in Florida vergeben, 155 in Illinois.

Weitere Ergebnisse werden in der Nacht aus Arizona erwartet. Auch dort hatte Biden in Umfragen in Führung gelegen. Sollte der ehemalige Vizepräsident in allen drei Bundesstaaten siegen, dürfte der Druck auf Sanders weiter zunehmen, aus dem Rennen auszusteigen.

Auch in Ohio sollte am Dienstag abgestimmt werden. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ordnete die Gesundheitsbehörde kurzfristig an, die Wahllokale dort geschlossen zu halten. Es sei inakzeptabel, Wähler und Wahlhelfer während einer solchen Gesundheitskrise einem Infektionsrisiko auszusetzen, schrieb Gouverneur Mike DeWine zur Begründung auf Twitter.

Die Vorwahlen bereiten das Feld für den Nominierungsparteitag der Demokraten im Sommer, bei dem der Präsidentschaftskandidat der Partei am Ende gekürt wird. In Florida, Illinois und Arizona geht es um 441 Stimmen von Delegierten für diesen Parteitag - das entspricht rund 11 Prozent aller regulären Parteitagsdelegierten.