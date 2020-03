Beim Abendessen in Mar-a-Lago saß Jair Bolsonaro neben Donald Trump.

Am vergangenen Wochenende besucht Brasiliens Präsident Bolsonaro US-Präsident Trump. Dabei schleppt die brasilianische Delegation offenbar das Coronavirus in Florida ein: Genauso wie sein Kommunikationschef ist anscheinend auch Bolsonaro selbst mit der Lungenkrankheit infiziert.

Der Liste prominenter Menschen, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, kann anscheinend ein weiterer Name hinzugefügt werden: Brasilianische Medien berichten, dass der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro mit Sars-CoV-2 infiziert ist. Das habe er in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) in einer Fernsehansprache bekanntgegeben. Demnach wartet Bolsonaro nun auf das Ergebnis eines zweiten Tests, um die Infektion zu bestätigen.

Für Bolsonaro ist die mögliche Infektion besonders heikel, weil er vor wenigen Tagen zu Besuch in den USA bei Donald Trump war. Der US-Präsident hatte die Delegation seines brasilianischen Amtskollegen am vergangenen Samstag in seinem Wochenenddomizil Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida empfangen. Bilder belegen, dass Trump beim Abendessen neben Bolsonaro saß.

Bereits am gestrigen Donnerstag war zudem bekannt geworden, dass Trump mit einem Mitglied der brasilianischen Delegation Kontakt hatte, das positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet wurde: Bolsonaros Kommunikationschef Fabio Wajngarten, der für ein Foto gemeinsam mit Trump posiert hatte. Wajngarten trugt dabei eine Mütze mit der Aufschrift "Make Brazil Great Again" auf dem Kopf. Trump hielt die gleiche Mütze in seinen Händen.

Auf die Berichte der Infektion reagierte Trump dennoch gelassen. Er ließ verlauten, dass er "nicht besorgt" sei. Er habe mit Bolsonaro zu Abend gegessen, aber "wir haben nichts Ungewöhnliches gemacht". Nach einem Bericht der Zeitung "O Globo" holte die US-Botschaft in Brasilia jedoch Informationen über Wajngarten ein.

Bei seinem Besuch in den USA hatte Bolsonaro die Coronavirus-Krise USA noch heruntergespielt. Nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Covid-19 am Mittwoch zur Pandemie erklärte, sagte das brasilianische Staatsoberhaupt, dass andere Grippe-Erkrankungen mehr Menschen getötet hätten. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten liegt in Brasilien derzeit bei 85 Fällen. Mutmaßlich sind aber bereits 1400 Menschen betroffen.