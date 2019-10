Nach einer kurzen Pause gehen die Gespräche zwischen Großbritannien und der EU weiter - getragen von der Hoffnung, schnell eine Einigung zu finden. Denn London erwägt offenbar, Brüssel in einem wichtigen Punkt entgegenzukommen.

Im Endspurt der Verhandlungen um ein Brexit-Abkommen sind Brüssel und London offenbar einer gemeinsamen Lösung nähergekommen. Der Grund: Großbritannien lässt sich möglicherweise auf Zugeständnisse ein, die vor wenigen Wochen noch undenkbar schienen. Britischen Zeitungsberichten zufolge könnte demnach die Zollgrenze zwischen der Europäischen Union und Großbritannien künftig in der Irischen See verlaufen.

Ein solcher Vorschlag war schon einmal in London auf heftigen Widerstand gestoßen. Auch dieses Mal löste die Idee teils starke Kritik aus. So bezeichnete der frühere Nordirland-Minister Owen Paterson eine solche Lösung in der "Sun" als "absurd".

Die Unterhändler beider Seiten hatten bis in die Nacht hinein verhandelt. Am Vormittag wurden die Gespräche laut einem Sprecher von EU-Unterhändler Michel Barnier wieder aufgenommen. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian nannte es "eher positiv", dass die Verhandlungen so lange andauerten.

"Vielleicht können wir die Sackgasse überwinden", sagte Le Drian in einem Interview mit dem Sender BFM-TV/RMC. Ob es zu einer Einigung über ein Brexit-Abkommen komme, sei aber nach wie vor "ungewiss". Ein Vertreter der britischen Regierung bezeichnete die Gespräche als "konstruktiv". Die Unterhändler machten "weiter Fortschritte", fügte er hinzu.

Britisches Angebot wird bereits in Rechtstext übertragen

Ein hochrangiger EU-Diplomat sagte, die Unterhändler hätten begonnen, das britische Angebot in einen Rechtstext zu übertragen. Dieser könne den EU-Regierungen möglicherweise beim EU-Gipfel am Donnerstag vorgelegt werden. Es bestünden jedoch noch entscheidende Differenzen, sagte er weiter.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier hatte die Mitgliedstaaten in Luxemburg über den Stand der Verhandlungen informiert. "Die Gespräche sind schwierig", schrieb er auf Twitter. Er glaube jedoch, dass eine Vereinbarung "weiter möglich" sei. Barnier soll am Nachmittag die EU-Botschafter über den Stand informieren. Gibt er grünes Licht, könnte sich der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs noch mit einer möglichen Einigung befassen.

Während die Unterhändler eher hoffnungsvolle Töne verkünden, lässt die schwelende Unsicherheit die britische Währung abstürzen. Am Vormittag kam das britische Pfund schlagartig unter Druck und verlor innerhalb weniger Minuten fast ein Prozent an Wert. Von fast 1,28 Dollar fiel das Pfund Sterling auf unter 1,27 Dollar. Allerdings erholte es sich genau so schnell wieder, wie es gefallen war. Auslöser für die Bewegung war eine Meldung, wonach die Regierung um den britischen Premierminister Boris Johnson zunehmend Zweifel am Zustandekommen eines Deals hat, wie "Bloomberg" berichtet.

Showdown im Parlament?

Für den Nachmittag ist in London eine Kabinettssitzung angesetzt. Am Samstag könnte es dann zum großen Showdown im Parlament kommen, bei dem Johnson seinen Brexit-Deal vorlegt. Er hat dort allerdings keine Mehrheit und ist auf jede Stimme abgewiesen. Am Abend verhandelte Johnson eineinhalb Stunden lang mit der Chefin der nordirischen Protestantenpartei DUP, Arlene Foster.

Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Abkommen mit der EU. Allerdings hatte das britische Parlament Johnson im September per Gesetz dazu verpflichtet, eine Brexit-Verschiebung zu beantragen, sollte es bis zum 19. Oktober keine Einigung mit der EU auf ein Abkommen geben.