Der von Premierministerin May mit der EU ausgehandelte Brexit-Deal ist vom Tisch, das britische Parlament lehnt ihn mit großer Mehrheit ab. Nun stehen Alternativvorschläge zur Abstimmung. Kann ein Chaos-Brexit noch abgewendet werden?

Das britische Parlament stimmt am Abend über Alternativvorschläge zum Brexit-Vertrag ab. Der Ausgang ist völlig offen. Abgeordnete brachten über ein Dutzend Anträge ein, mit denen die bisherige Position der Regierung um Premierministerin Theresa May entweder in Richtung eines härteren oder eines weicheren Brexits gelenkt werden soll.

Der von May mit der EU ausgehandelte Austrittsvertrag war im Unterhaus mit Zweidrittel-Mehrheit abgelehnt worden. Ohne eine Einigung droht am 29. März ein ungeordneter Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Hauptstreitpunkt ist die Grenzregelung zwischen dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland und EU-Mitglied Irland.

Premierministerin May musste sich nach der Ablehnung des von ihr mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrags einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. Sie gewann es knapp. Danach hatte es auch Stimmen in beiden politischen Lagern gegeben, die ein zweites Referendum der Briten befürworten. Auch eine Verschiebung des Brexits erscheint mittlerweile möglich.

n-tv.de berichtet ab 12.00 Uhr via Liveticker.