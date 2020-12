Am Sonntag findet der Bund-Länder-Gipfel statt. Doch eine Vorentscheidung dürfte bereits gefallen sein: Der harte Lockdown soll spätestens am Mittwoch starten - mit weitreichenden Maßnahmen, wie aus dem Entwurf für die Bund-Länder-Schalte hervorgeht.

Bund und Länder haben sich zur Eindämmung der Corona-Pandemie weitgehend auf einen Lockdown geeinigt. Dieser solle spätestens ab dem 16. Dezember (kommender Mittwoch) gelten. Darauf haben sich die Chefs der Staatskanzleien mit dem Kanzleramt verständigt, wie ntv aus der Staatskanzlei eines Bundeslandes erfuhr.

Es soll einen einheitlichen Start des Lockdowns geben, hieß es weiter. Der Lockdown soll vorerst bis zum 10. Januar gelten. Am 5. Januar werde über eine Verlängerung beraten. Eine endgültige Entscheidung solle am Sonntagmorgen bei einer Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten fallen.

Der Einzelhandel soll während des Lockdowns geschlossen bleiben. Ausnahmen sind demnach der Lebensmittel-Einzelhandel, Wochenmärkte und Direktvermarkter für Lebensmittel, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz- und Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkaufsläden, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte, Weihnachtsbaumverkaufs und Großhandel, heißt es in dem Entwurf für die Beratungen, der ntv.de vorliegt. Dagegen werden Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe geschlossen.

Weihnachten: fünf Personen, mehr Haushalte

Daneben sollen private Treffen weiterhin auf zwei Haushalte und maximal fünf Personen beschränkt werden - Kinder unter 14 Jahren nicht eingerechnet. Auch zu Weihnachten soll eine Obergrenze von fünf Personen gelten, allerdings soll die Zahl der Haushalte höher sein dürfen. Die Regelung soll nur für direkte Verwandte gelten, hieß es. Zum engsten Familienkreis zählen dem Papier zufolge sowohl Ehegatten als auch sonstige Lebenspartner sowie direkte Verwandte wie Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände bedeutet. Damit würden die eigentlich geplanten großzügigeren Lockerungen zu Weihnachten, die bis zu 10 Personen vorsahen, einkassiert.

Am Silvester- sowie am Neujahrstag soll laut den Plänen bundesweit ein "An- und Versammlungsverbot" umgesetzt werden. Darüber hinaus soll ein Feuerwerksverbot auf publikumsträchtigen Plätzen gelten, die von den Kommunen bestimmt werden. Der Feuerwerksverkauf soll in diesem Jahr generell verboten werden. Zudem soll das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit vom 16. Dezember bis 10. Januar verboten werden. "Verstöße werden mit einem Bußgeld belegt", heißt es in dem Entwurf.

Der umstrittenste noch offene Punkt ist das Thema Schulen und Kitas. Grundsätzlich einig sei man sich, dass es bis 10. Januar keinen Präsenzunterricht geben soll. "Auch an den Schulen sollen im Zeitraum vom 16. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 die Kontakte deutlich eingeschränkt werden. Kinder sollen dieser Zeit wann immer möglich zu Hause betreut werden", heißt es in dem Papier. Differenzen gibt es bei den Kitas. Das Kanzleramt will auch diese schließen, die Länder plädieren dafür, sie offen zu halten.

Die Regierungschefs von Bund und Ländern wollen anders als bei vorigen Konferenzen nach ntv-Informationen diesmal auch nicht per Videoschalte miteinander sprechen. Stattdessen sollen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten sowie die Kanzlerin auf ihren Telefonen angerufen werden. Theoretisch müssten sie dann auch nicht in den Staatskanzleien beziehungsweise im Kanzleramt sein. Dies soll wohl ein Versuch sein, die Gespräche diskreter zu halten. Bei früheren Corona-Schalten waren sowohl im Vorfeld als auch während der Besprechungen Informationen an die Öffentlichkeit gelangt.