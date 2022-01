CDU stellt Otte Ultimatum für Absage an AfD

Folgen Austritt oder Rauswurf? CDU stellt Otte Ultimatum für Absage an AfD

Die Zahl der Kritiker in der Union an der Nominierung Max Ottes für das Amt des Bundespräsidenten wächst weiter, der Ton wird rau. CDU-Generalsekretär Ziemiak setzt gar ein Ultimatum für eine Erklärung Ottes. Sollte er kandidieren, müsse er entweder austreten oder er würde rausgeworfen.

Die Nominierung des Vorsitzenden der Werte-Union, Max Otto, schlägt immer höhere Wellen. Weitere Unionspolitiker fordern seinen Austritt aus CDU, Paul Ziemiak stellt gar ein Ultimatum, bis wann Otte seinen Verzicht erklärt haben soll. Der wiederum verteidigt sich und kann die Forderungen nach nachvollziehen.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte, wer nicht unverzüglich ausschließe, sich von der AfD wählen zu lassen "verletzt das Wertefundament der CDU in einem so erheblichen Maße, dass er keinen Platz in der CDU haben kann". Ein Parteiausschlussverfahren hält er für nicht ausgeschlossen. Die CDU-Spitze setzte Otte ein Ultimatum bis 17.30 Uhr, um zu erklären, ob er die Nominierung annehme.

Otto widerspricht seinen Parteikollegen: "Das Amt des Bundespräsidenten entzieht sich dem Parteienstreit. Ich empfinde den Vorschlag der AfD als große Ehre", sagte Otte dem "Spiegel". "Ich sehe die AfD klar auf dem Boden des Grundgesetzes. Deswegen wäre ein CDU-Ausschlussverfahren gegen mich nicht nur nicht nachvollziehbar, sondern auch unvereinbar mit den demokratischen Grundsätzen." Otte sagte weiter: "Für meine Entscheidungsfindung spielen die Warnungen der CDU keine Rolle."

Laschet spricht von "Schande"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Hendrik Wüst hatte den Vorsitzenden der konservativen Werte-Union zuvor zum Austritt aus der CDU aufgefordert. "Herr Otte sollte die CDU verlassen. Er hat bei uns nichts verloren", sagte Wüst der "Rheinischen Post". Wüst sprach sich für ein Parteiausschlussverfahren aus, falls Otte für die AfD für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren werde. Die CDU stehe für ein christliches Menschenbild, für ein freiheitliches und respektvolles Miteinander. "Das, was ich von Herrn Otte wahrnehme, hat nichts mit der CDU zu tun".

Ex-Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, twitterte, dass sie Nominierung eine Schande und keine Ehre sei und das Ansehen der Union massiv beschädigt würde.

Zuvor hatte bereits CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Otte den Austritt aus der CDU nahegelegt. Das erwarte er, nachdem Otte dem Ansinnen der AfD, ihn zum Kandidaten für das Bundespräsidentenamt zu machen, nicht sofort aktiv widersprochen habe. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, nannte eine Kandidatur für eine andere Partei, insbesondere für die AfD, "absolut indiskutabel." Ein solches "parteischädigendes Verhalten" müsse zwingend zu einem Ausschluss führen.