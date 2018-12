Die Abstimmung über den Parteivorsitz hat der CDU gut getan, findet auch SPD-Mann Martin Schulz. Er rät seiner Partei, die Mitglieder den Kanzlerkandidaten wählen zu lassen. Bei der CDU spielt man mit ähnlichen Gedanken.

Der frühere SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat für eine Urwahl des SPD-Kanzlerkandidaten vor der kommenden Bundestagswahl geworben. "Wenn Personen mit ihren Programmvorstellungen im Wettbewerb antreten, dann wird es richtig spannend", sagte der vergangenes Jahr unterlegene Kanzlerkandidat den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Wir in der SPD sollten deshalb nicht verzagt sein und spätestens zur nächsten Bundestagswahl in einer Urwahl den Spitzenkandidaten bestimmen." Eine Urwahl würde die SPD stärken und "inhaltlich beleben".

