Mord an Jamal Khashoggi : CIA soll Kronprinz Mohammed verdächtigen

Dass Jamal Khashoggi ermordet wurde, ist erwiesen. Wer direkt an der Tat beteiligt war, wohl auch. Nur die Frage nach den Strippenziehern bleibt offen. Einem Bericht zufolge hat die CIA einen konkreten Verdacht. Als Indiz dient ein Telefonat.

Der US-Geheimdienst CIA geht laut einem Zeitungsbericht davon aus, dass Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi angeordnet hat. Bei dieser Einschätzung stütze sich die CIA auf mehrere Quellen, darunter ein Telefonat von Khashoggi mit dem saudiarabischen Botschafter in den USA, berichtete die "Washington Post".

In dem Telefonat habe der Botschafter, Kronprinz Mohammeds Bruder Chalid bin Salman, Khashoggi zugesichert, dass keine Gefahr bestehe, wenn er im saudiarabischen Konsulat in Istanbul Papiere für seine Hochzeit besorgen wolle. Weiter hieß es in dem Bericht, der Botschafter habe den Anruf auf Bitten des Kronprinzen getätigt. Unklar sei aber, ob er über die Mordpläne informiert gewesen sei.

Chalid bin Salman reagierte bei Twitter auf den Bericht: "Das ist eine schwere Anschuldigung, die nicht anonymen Quellen überlassen werden sollte", schrieb der Botschafter. Ein Botschaftssprecher erklärte, Chalid bin Salman habe "niemals irgendein Telefonat" mit Khashoggi geführt. Es habe zwar ein Kontakt via SMS bestanden, in diesem Rahmen hätten der Botschafter und Khashoggi aber zu keinem Zeitpunkt über eine Reise in die Türkei gesprochen. Die CIA wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht der "Washington Post" äußern.

Der Regierungskritiker Khashoggi, der zuletzt als Kolumnist für die "Washington Post" gearbeitet hatte, war am 2. Oktober verschwunden, nachdem er Saudi-Arabiens Konsulat in Istanbul betreten hatte. Nach wochenlangen Dementis hatte Saudi-Arabien unter internationalem Druck schließlich zugegeben, dass Khashoggi in dem Konsulat zu Tode kam, dies jedoch zunächst als Folge eines Streits dargestellt. Erst später gab Riad indirekt zu, dass Khashoggi "vorsätzlich" getötet wurde.

Kronprinz Mohammed als "De-facto-Herrscher"

Türkische Sicherheitskräfte sollen im Besitz von Tonaufzeichnungen des gewaltsamen Mordes sein. Erst kürzlich erklärte der Sicherheitsberater des Weißen Hauses, John Bolton, dass sich auf den Aufnahmen keinerlei Hinweise auf eine Verbindung des Killerkommandos zum saudischen Königshaus fänden. In der CIA-Einschätzung heißt es laut "Washington Post", Kronprinz Mohammed sei der "De-facto-Herrscher" in Saudi-Arabien. Es sei daher eine allgemein anerkannte Einschätzung zum Khashoggi-Mord, "dass es keine Möglichkeit gab, dass dies ohne sein Wissen oder seine Beteiligung geschah", zitierte die Zeitung einen US-Vertreter.

Noch am Donnerstag hatte die Staatsanwaltschaft von Riad den Kronprinzen von dem international vielfach vorgebrachten Verdacht freigesprochen, die Ermordung angeordnet zu haben. Ein Sprecher der Behörde wies die Hauptverantwortung dem "Leiter des Verhandlungsteams" zu, das für den Einsatz nach Istanbul geflogen war. Dieser habe den Befehl zur Tötung Khashoggis erteilt.

Der offiziellen Darstellung zufolge hatte ein 15-köpfiges Einsatzteam Khashoggi zur Rückkehr nach Saudi-Arabien bewegen sollen. Der Einsatz sei aber in Gewalt ausgeartet. Der "Washington Post"-Kolumnist sei im Konsulat des Königreichs betäubt, getötet und zerteilt worden, erklärte die Staatsanwaltschaft, die dafür elf Verdächtige vor Gericht bringen will. Der Kronprinz habe keine Kenntnis davon gehabt.

Die US-Regierung hat wegen Khashoggis gewaltsamen Todes 17 derzeitige und ehemalige Regierungsmitarbeiter des Königreichs mit Sanktionen belegt, darunter Mitarbeiter des Kronprinzen. US-Präsident Donald Trump richtete in der Angelegenheit aber keine Vorwürfe gegen seinen wichtigsten Verbündeten.

Quelle: n-tv.de