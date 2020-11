Die Vorgeschichte des Terroranschlags von Wien gewinnt immer mehr an Bedeutung. Hätte vor der Entlassung des späteren Attentäters auffallen müssen, dass der 20-Jährige zu der Tat fähig ist? Das zuständige Deradikalisierung-Netzwerk wehrt sich nun gegen Vorwürfe des österreichischen Innenministers.

Nach dem Anschlag mit vier Todesopfern in Wien arbeiten die österreichischen Behörden weiter mit Hochdruck an der Aufklärung. Im Zentrum der Ermittlungen steht dabei die Frage, warum der Täter im Dezember 2019 vorzeitig aus der Haft entlassen wurde.

Diese Entscheidung sei "definitiv falsch" gewesen, hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag im österreichischen Fernsehen erklärt. "Wäre er nicht aus der Haft entlassen worden, hätte der Terroranschlag so nicht stattfinden können." Auch Österreichs Innenminister Karl Nehammer positionierte sich eindeutig. Der spätere Attentäter habe es geschafft, die Justizbehörden vor der Entlassung von seiner Deradikalisierung zu überzeugen, sagte Nehammer. Er habe das entsprechende Programm "brutal, perfide ausgetrickst".

Gegen einige Äußerungen des Innenministers wehrt sich nun das für Deradikalisierung in Österreich zuständige Netzwerk. Die Behauptung, der Täter sei im Dezember 2019 deswegen nach zwei Dritteln seiner Haft entlassen worden, weil die Justiz und Prävention versagt hätten, sei nicht richtig, erklärte das Netzwerk Derad. Das Gericht habe den zu 22 Monaten Haft verurteilten Mann nicht unter Auflagen entlassen, weil er bereits als deradikalisiert gegolten habe. "Das Gericht attestiert in dem Beschluss die Notwendigkeit, dass der Täter Bewährungsauflagen drei Jahre zu erfüllen hätte, statt ohne Auflagen ab Juli 2020 in Freiheit zu sein", so Derad weiter.

Möglichkeiten der Überwachung begrenzt

Weder die Bewährungshilfe, noch ein Deradikalisierungsprogramm, noch das Gericht verfüge über die Fähigkeiten der operativen Einheiten des Bundesverfassungsschutzes zur Überwachung von Personen, könne keine Telefone abhören oder Personen observieren, heißt es. Bis 2018 - dem Beginn der Koalition zwischen konservativer ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ - habe es einen Austausch zwischen Derad und der Präventionsabteilung des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung gegeben. Bei Gefahr in Verzug habe Derad die Fahnder stets kontaktiert. So seien in der Vergangenheit Straftaten verhindert worden.

Der 20-jährige, von der Polizei erschossene Attentäter war im April 2019 wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 22 Monaten Haft verurteilt worden, nachdem er versucht hatte, nach Syrien auszureisen und sich dort der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschließen. Statt im Juli 2020 wurde er aber bereits Anfang Dezember 2019 vorzeitig entlassen.

Die österreichischen Ermittler hatten am Dienstag bei Hausdurchsuchungen umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt und 14 Menschen vorläufig festgenommen. Die 14 Festgenommenen würden noch vernommen, erklärte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, am Dienstagabend im österreichischen Fernsehen. Ruf schloss nicht aus, dass sie den Täter unterstützt haben.

Opposition fordert Aufklärung

Zudem wurde am Mittwoch bekannt, dass die slowakische Polizei offenbar bereits im Sommer auf den mutmaßlichen Terroristen von Wien aufmerksam gemacht hat. Demnach wurden die Behörden in Österreich verständigt, nachdem er dort Munition beschaffen wollte. Die oppositionelle SPÖ forderte vom Wiener Innenministerium daraufhin Aufklärung. "Was ist mit diesen Informationen dann passiert? Wie kann es sein, dass der Innenminister dann nicht sofort tätig wurde?", fragte der SPÖ-Fraktionschef Jörg Leichtfried.

Als Reaktion auf den Terroranschlag wird der Nationalrat am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammentreten. Dabei wollen Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Innenminister Karl Nehammer und Justizministerin Alma Zadic Erklärungen abgeben.