Seit 2017 können Patienten in Deutschland medizinisches Cannabis auf Rezept bekommen. Die Blüten oder das Extrakt kamen bislang aus dem Ausland. Nun setzt Deutschland erstmals auf eine eigene Herstellung: Drei Unternehmen bauen die berauschenden Pflanzen jetzt selbst an.

Der Bund hat mit dem staatlichen Verkauf von Cannabis zu medizinischen Zwecken an Apotheken begonnen. Drei Unternehmen in Deutschland bauen die Pflanzen im Auftrag der beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte angesiedelten Cannabisagentur an, wie die Bonner Behörde mitteilte. Pro Gramm werde das Cannabis zum Preis von 4,30 Euro ohne Überschüsse an die Apotheken verkauft.

Bisher bezogen Apotheken medizinisches Cannabis aus Importen, was auch weiterhin möglich bleibe. Ziel des Anbaus in Deutschland sei es, zusätzlich zur Versorgung der Patientinnen und Patienten beizutragen, erklärte das Bundesinstitut. Innerhalb von vier Jahren sollen in Deutschland insgesamt 10.400 Kilogramm medizinisches Cannabis angebaut werden.

Die Cannabisagentur wurde 2017 mit dem Inkrafttreten des "Cannabis als Medizin"-Gesetzes ins Leben gerufen. Ärztinnen und Ärzte können seitdem medizinische Cannabisblüten oder Cannabisextrakt mit einem Betäubungsmittelrezept verschreiben. Ausgegeben wird die Droge auf Rezept ausschließlich in Apotheken.