Dieses Votum soll die Entscheidung bringen: Bei der Parlamentswahl am 12. Dezember geht es für die Briten um die Machtverhältnisse im Londoner Unterhaus - und vor allem um den Brexit. Boris Johnson, Spitzenkandidat der konservativen Tories, verspricht einen raschen EU-Austritt.

Wie genau geht es mit Großbritannien weiter? Der amtierende Premier Boris Johnson will die vorgezogenen Neuwahlen kurz vor Jahresende nutzen, um sich endlich eine stabile Mehrheit für das von ihm angestrebte Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union zu verschaffen. Offensiv wirbt er für einen raschen EU-Austritt.

Johnson will Großbritannien bis Ende Januar aus der EU führen und verspricht für die Zeit danach Milliardeninvestitionen für das Land. Im Falle eines Wahlsiegs werde er bis Weihnachten sein Brexit-Abkommen durch das Parlament bringen, kündigte Johnson bei der Vorstellung des Wahlprogramms seiner Konservativen Partei für die vorgezogene Parlamentswahl am 12. Dezember an. Bekommt er tatsächlich eine klare Mehrheit, dann wäre Großbritannien wohl pünktlich zum Ablauf der - zwischenzeitlich mehrfach verlängerten - Brexit-Frist zum 31. Januar "draußen", wie der Premier selbst bei einem Wahlkampfauftritt die Lage zusammenfasste. Im Moment sehen die Stimmenanteile Umfragen zufolge so aus:

Am Wahlabend allerdings liegt das Hauptaugenmerk in Großbritannien auf der Sitzverteilung und den Wahlkreisen. Das liegt am Mehrheitswahlsystem. Es gibt 650 Wahlkreise und ebenso viele Mandate im Unterhaus. Die Sitze werden nicht nach den von den Parteien erreichten Prozenten verteilt, sondern den Sitz bekommt, wer in einem Wahlkreis die meisten Stimmen holt. Wenn am 12. Dezember die Wahllokale in Großbritannien um 23 Uhr schließen, wird sich daher die erste Prognose auf die Sitzverteilung beziehen.

Erst in der Nacht, nach 1 Uhr, ist die erste aussagekräftige Hochrechnung zu den Stimmenanteilen der einzelnen Parteien zu erwarten. In den Umfragen lagen die konservativen Tories zuletzt vorn. Doch das muss noch nicht viel heißen. Landesweit erhobene Stimmungslagen in der Bevölkerung bieten kaum belastbare Anhaltspunkte für die Erfolgsaussichten am Wahltag, weil letztlich die Summe der Wahlerfolge in den Stimmbezirken entscheidend ist.

Johnsons Herausforderer Jeremy Corbyn von der oppositionellen Labour-Partei jedenfalls setzt auf ein breitgefächertes Bündel an politischen Vorhaben und Maßnahmen: Er zieht unter anderem mit dem Versprechen eines Mietendeckels in den Wahlkampf gegen Johnson. Die Mieten sollten künftig nicht stärker steigen als die Inflationsrate, und Vermieter sollten hart bestraft werden, wenn sie minderwertige Wohnungen vergeben, kündigte Labour an.

Das Wahlprogramm der britischen Sozialdemokraten enthält weitere radikale Ansätze. Im Fall eines Wahlsiegs für Labour will Corbyn unter anderem die Wasser- und Energieversorgung sowie das Eisenbahnnetz verstaatlichen, einen Mindestlohn von 10 Pfund pro Stunde einführen und jährlich 150.000 neue Wohnungen bauen - finanziert über eine Steuererhöhung für Unternehmer und Großverdiener.