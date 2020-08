Die Teilnahme an einem Dinner, bei dem gegen Corona-Auflagen verstoßen wurde, bleibt nicht folgenlos für Phil Hogan: Der irische Politiker räumt seinen Posten als EU-Handelskommissar und zieht die Konsequenzen aus seinem öffentlich gewordenen Verstoß.

EU-Handelskommissar Phil Hogan tritt wegen Verstößen gegen Corona-Regeln in seinem Heimatland Irland zurück. Entsprechende Medienberichte bestätigte Hogans Kabinettschef Peter Power. Nach Bekanntwerden von Hogans Teilnahme an einem Dinner einer Golf-Gesellschaft in Irland war der EU-Handelskommissar öffentlich stark in die Kritik geraten.

Der irische Christdemokrat hatte in der vergangenen Woche in seinem Heimatland an der Veranstaltung gemeinsam mit etwa 80 anderen Personen teilgenommen, obwohl sich in Irland derzeit maximal 50 Menschen in geschlossenen Räumlichkeiten treffen dürfen. Der 60-jährige Hogan hatte sich zwar für seine Teilnahme an dem Event entschuldigt, aber betont, er sei davon ausgegangen, dass die Veranstalter alle Vorschriften einhielten. Besonders unangenehm war die Lage zudem für ihn, weil er bei seinem Irland-Aufenthalt auch dabei erwischt wurde, dass er beim Autofahren sein Handy nutzte.

Die irische Regierung hatte sich von Hogan distanziert und ihm vorgeworfen, klar gegen Pandemie-Auflagen verstoßen zu haben. Das Gesundheitsministerium in Dublin wirft Hogan außerdem vor, dass er nach seiner Einreise mit Fahrten innerhalb Irlands gegen Corona-Maßnahmen verstoßen habe. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte von Hogan eine Erklärung zu seinem Verhalten in Irland verlangt und diese seit Dienstag akribisch geprüft. Von der Leyens Sprecher wollten am Abend zunächst keine Stellungnahme abgeben. Der Handelskommissar ist eine der wichtigsten Positionen in der mächtigen Brüsseler Behörde, die dafür zuständig ist, Handelsabkommen im Namen aller 27 Mitgliedsstaaten mit Partnern in aller Welt zu vereinbaren.

Hogan von der Fine-Gael-Partei galt als einer der erfahrensten und versiertesten Politiker im Team von Ursula von der Leyen. Den Posten als EU-Handelskommissar hatte er erst im Dezember 2019 übernommen. Vorher war er bereits fünf Jahre in der Kommission von Jean-Claude Juncker ebenfalls in Brüssel als Kommissar für Landwirtschaft und Entwicklung für die EU-Agrarpolitik zuständig. Anfang der 1980er Jahre hatte der Ökonom vorübergehend den Bauernhof seiner Familie geführt, bevor er Parlamentsabgeordneter und später unter anderem Umweltminister wurde.

Hogan war als WTO-Generaldirektor im Gespräch

Als Handelskommissar hatte Hogan zuletzt vor allem viel Zeit in das Projekt gesteckt, den Handelsstreit mit den USA beizulegen. So handelte er mit Washington jüngst einen Deal über gegenseitige Zollerleichterungen aus. Kurz zuvor hatten die USA auf eine angedachte Verschärfung ihrer Strafzölle auf Produkte aus Deutschland und anderen EU-Staaten verzichtet. Weitere große Themen für Hogan waren das geplante Handelsabkommen der EU mit Großbritannien sowie eine grundlegende Überprüfung der aktuellen EU-Handelspolitik. Dabei sollte es auch um die Frage gehen, ob die EU die richtigen Instrumente hat, um sich vor unfairen Wettbewerbspraktiken zu schützen. Der war zuletzt sogar als möglicher neuer Generaldirektor der Welthandelsorganisation (WTO) gehandelt worden. Weil sich die Neubesetzung des WTO-Posten verzögerte, verzichtete er dann allerdings auf eine Kandidatur.

Der Ire ist übrigens nicht der erste Politiker, dem die Teilnahme an diesem Golf-Dinner zum Verhängnis wurde: Bereits am Freitag war der ebenfalls bei dem Dinner anwesende irische Landwirtschaftsminister Dara Calleary zurückgetreten.