Trumps Nahost-Deal ist kein echtes Angebot an die Palästinenser und kann darum keinen Frieden schaffen. Funktionieren wird er allenfalls, um den unter Druck stehenden Netanjahu wieder aufzubauen.

Festmusik erklingt, als US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Weißen Haus nach vorne schreiten, um gemeinsam den Nahost-Plan der Vereinigten Staaten zu präsentieren. "Ich wurde nicht gewählt, um kleine Dinge zu tun", sagt Trump, "oder um mich vor großen Problemen wegzuducken". So pathetisch der Präsident in seiner Rede die Zukunft der Region in Frieden und Wohlstand beschreibt, so vage bleibt er darin, den Weg dorthin zu skizzieren.

Für die Palästinenser führt der Weg zum Frieden mit Israel nur über einen souveränen Staat mit Hauptstadt Ost-Jerusalem, wo mit der al-Aqsa-Moschee eine der heiligsten Stätten des muslimischen Glaubens steht. Der US-Präsident stellt den Palästinensern für einen künftigen eigenen Staat eine Hauptstadt in Ost-Jerusalem in Aussicht. Doch was sich zunächst anhört, als würde damit eine zentrale Forderung der palästinensischen Seite erfüllt, entpuppt sich wenige Minuten später nur noch als ein Abklatsch dessen: Denn nach Trumps Worten soll Jerusalem die "ungeteilte Hauptstadt" Israels sein. Das Publikum applaudiert stehend, wie noch etliche Male an diesem Abend. Die Frage ist: Wie soll das gehen?

Aber das Kleingedruckte im 80 Seiten umfassenden Deal will Trump der Weltöffentlichkeit in diesem Moment des Triumphs vorenthalten. Laut Nahost-Experte Peter Lintl ist geplant, dass es sich bei Palästinas neuer Hauptstadt "um die Kleinstadt Abu Dis handeln wird, die an Jerusalem grenzt, und in der schon jetzt viele Verwaltungseinheiten der Palästinenser arbeiten. Dazu zwei sehr kleine Ortsteile Jerusalems außerhalb der Sperrmauer". Washington werde in der neuen palästinensischen Hauptstadt "stolz eine US-Botschaft eröffnen", kündigt Trump an. Doch für die Palästinenser ist Abu Dis irgendeine Kleinstadt, mit der religiösen Bedeutung Ost-Jerusalems hat sie nichts gemeinsam.

Kein echtes Angebot für einen souveränen Staat

Auch Trumps Ankündigung, den Palästinensern einen souveränen Staat zu ermöglichen, klingt nur auf den ersten Blick nach einem echten Angebot. Denn der künftige Staat soll nach seinen Plänen "entmilitarisiert sein", seine Grenzen sollen vom Staat Israel kontrolliert werden, und er soll das fruchtbare Jordantal Israel überlassen, ebenso wie alle jüdischen Siedlungen, die - das Völkerrecht verletzend - im Westjordanland gebaut wurden. "Diese Gebiete würden das palästinensische Territorium umrunden. Der neue Staat wäre umgeben von israelischem Hoheitsgebiet. Ob sich damit die Situation der Palästinenser dort politisch verbessern würde, ist überhaupt nicht absehbar", sagt Peter Lintl.

Trump bietet den Palästinensern Frieden an, wenn sie von allen für sie relevanten Forderungen zurücktreten, denn sein Plan entspricht in weiten Teilen dem, was Benjamin Netanjahu von ihnen fordert. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas will er auf anderer Ebene für seinen Plan gewinnen. "Ich will, dass dieser Deal ein großartiges Geschäft für die Palästinenser wird", führt Trump fort. Anders wäre es "nicht fair". Gemeint sind mit diesem "Geschäft" die Investitionen in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar (45 Milliarden Euro), die Trump den Palästinensern zugesagt hat, sollten sie sich auf den Handel einlassen.

"Ich hab heute einen Brief an Abbas geschrieben", berichtet Trump. Ob Abbas ihn lesen wird, ist mehr als fraglich. Trump muss diesen Weg der Kommunikation wählen, da er sich in der jüngsten Vergangenheit so eindeutig auf die israelische Seite geschlagen hat, dass der Palästinenserführer ein Telefonat mit dem Präsidenten inzwischen kategorisch verweigert. Seine Reaktion und die der im Gazastreifen herrschenden Hamas ist nach der Präsentation des Deals ebenso ablehnend wie schon zuvor.

Der Deal kann Netanjahu aus der Schusslinie nehmen

Und doch könnte Trumps Nahost-Deal funktionieren: Nicht, um Frieden zu bringen in dem seit Dekaden anhaltenden Konflikt. Aber dafür scheint dieser Deal auch nicht angelegt. Sonst hätte man die Gegenseite mit zu den Verhandlungen bitten müssen, anstatt ihnen ein fertig ausgearbeitetes Angebot zu machen, dass außer Geld wenig enthält.

Der Deal könnte funktionieren, um einen Staatschef vorübergehend aus der Schusslinie zu nehmen, der in seinem eigenen Land gerade mehr und mehr mit dem Rücken zur Wand steht: Gegen Benjamin Netanjahu wurde heute in Israel offiziell Anklage erhoben. Wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue wird er sich schon bald vor Gericht verantworten müssen. Der Premier hatte noch versucht, seinen Kopf durch einen Antrag beim Parlament auf Immunität vor Strafverfolgung aus der Schlinge zu ziehen, doch diesen nun zurückgezogen. Er hatte wenig Aussicht auf Erfolg. Die einzige Möglichkeit, sich in den Augen der Israelis trotz der Anklage als unverzichtbarer Staatschef zu präsentieren, ist ein Erfolg im Nahost-Konflikt.

Netanjahu kann Nahost-Plan als eigenen Erfolg feiern

"In diesem schicksalhaften Moment für das israelische Volk, und während ich auf einer historischen Mission in den USA bin, um die endgültigen Grenzen Israels festzulegen und unsere Sicherheit für künftige Generationen abzusichern, beginnt in der Knesset ein erneuter Immunitätszirkus", schrieb Netanjahu entsprechend im Online-Dienst Facebook. Und in Washington überlässt es Trump dem israelischen Premier, weite Teile des Nahost-Plans auszuführen, so dass dieser ihn gleichsam als eigenen Erfolg feiern kann.

Netanjahu dankt Trump, dass er der "großen Lüge" ein Ende bereite, dass es sich bei den israelischen Siedlungen im Westjordanland um illegal von Israel besetzte Gebiete handle. Das, was Netanjahu als "Lüge" bezeichnet, ist die Position der Vereinten Nationen. Doch mit Trump und Netanjahu haben an diesem Deal zwei Staatschefs zusammen gearbeitet, für die solche Aspekte wenig Gewicht haben.