Nun also doch: Großbritannien und die EU verständigen sich auf einen Handelspakt. Dieser soll nach dem Austritt Londons aus der EU Zölle verhindern und die Hunderte Milliarden Euro schweren Wirtschaftsbeziehungen so reibungslos wie möglich halten. Zuletzt kämpften beide Seiten beinahe verbissen um jeden einzelnen Fisch in britischen Gewässern.

Nach monatelangen Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt haben sich EU und Großbritannien geeinigt. Dies bestätigten beide Seiten. "Es hat gedauert, aber nun haben wir ein Abkommen. Es war ein langer und steiniger Weg. Aber das Ergebnis ist gut", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Mit der Einigung scheint ein harter wirtschaftlicher Bruch zum Jahreswechsel abgewendet. Die Verhandlungen hätten eigentlich schon im Oktober abgeschlossen werden sollen, doch zogen sich immer weiter in die Länge. Mehrfach standen sie wohl kurz vor dem Scheitern.

Wegen der Kürze der Zeit kann ein Abkommen auf EU-Seite nicht mehr rechtzeitig ratifiziert werden. Es müsste vorläufig angewendet werden, falls die 27 EU-Staaten zustimmen. Auf britischer Seite hat die Regierung angekündigt, das Parlament zu befassen. Es soll dafür vor dem Jahreswechsel aus den Winterferien zurückgerufen werden.

Bereits am Vortag hatte es Bericht über eine Einigung gegeben Doch dann folgte das Warten. Der irische Außenminister Simon Coveney machte das ewige Konfliktthema Fisch für die Verzögerungen verantwortlich. Ein Teil der Fischerei-Regeln habe wohl für einen Haken in letzter Minute gesorgt, sagte er dem irischen Sender RTE. "Ich hatte gehofft, ich könnte heute Morgen schon über die großen Ankündigungen aus London und Brüssel reden."

Kampf um jeden Fisch

Aus Verhandlungskreisen hieß es zuletzt, beim Fisch habe man sich bereits "auf die grundlegenden Prinzipien" geeinigt. Demnach sollen EU-Fischer in britischen Gewässern in den nächsten Jahren weiter Zugang zu zwei Dritteln ihrer bisherigen Fischmenge haben. Andere Quellen sprachen von 75 Prozent. Offiziell wurden diese und andere Zahlen nicht bestätigt. Aus Kreisen hieß es, bei der Prüfung von Details hätten sich neue Unstimmigkeiten ergeben. Zuletzt hatte ntv erfahren, dass sich die Verhandler Fischart für Fischart voranarbeiteten.

Und so verschob sich eine bereits für den frühen Vormittag angekündigte Presseunterrichtung durch den britischen Premierminister Boris Johnson Stunde um Stunde. Der EU-Rat teilte am Nachmittag mit, die EU-Botschafter würden heute nicht mehr konferieren. Die Vertreter der EU-Staaten seien gebeten, sich über die Feiertage bereit zu halten.

Übergangsfrist endet in Silvesternacht

Für den Zugang zu seinem Markt - der zweite große Knackpunkt - hatte die EU faire Wettbewerbsbedingungen verlangt - das sogenannte Level Playing Field. Gemeint sind gleiche Umwelt-, Sozial- und Subventionsstandards. Gesucht wurde ein Weg, fairen Wettbewerb auch für die Zukunft sicherzustellen und anderenfalls gegensteuern zu können. Erst am Vortag hieß es schließlich, alle Punkte beim "Level Playing Field" seien geklärt.

In einer Woche endet die Brexit-Übergangsphase. Ein etwaiger Pakt soll Zölle verhindern und die Hunderte Milliarden Euro schweren Wirtschaftsbeziehungen so reibungslos wie möglich halten. Zudem soll er den EU-Fischern Zugang zu britischen Gewässern sichern und viele Alltagsfragen klären, etwa die Zusammenarbeit bei Polizei, Justiz oder Energieversorgung, aber auch den Studentenaustausch.