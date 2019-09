Ein Zeuge schildert im Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre, wie von der Leyens Ex-Staatssekretärin Suder aufs Tempo gedrückt und Mitarbeiter angetrieben haben soll. Bekannt wurde: Es gab noch mehr Paten im Verteidigungsministerium.

Bevor Matthias Moseler die dubiosen Vorgänge im Bundesverteidigungsministerium auffielen, hatte "ich den klassischen Beamten" vor Augen, "der alles prüft nach Recht und Gesetz", sagt er. Doch angesichts der millionenschweren Mauscheleien beim Anheuern externer Berater, "musste ich auf einmal" das Bild im Kopf korrigieren. Dafür habe er jede Menge Kreativität erlebt: Sowohl bei der Auslegung von Vergaberecht als auch bei "finanziellen Freiheiten". Sein Fazit: "Erschreckend!"

Moseler ist Betriebsratsvorsitzender der Heeresinstandsetzungslogistik GmbH (HIL) und sitzt im Aufsichtsrat des bundeseigenen Unternehmens, das militärische Großfahrzeuge wie Panzer für die Bundeswehr repariert. Das Ministerium ist drauf und dran, die HIL an Rüstungskonzerne zu verkaufen. An vorderster Front der Privatisierungsbefürworter stand die ehemalige Staatssekretärin Katrin Suder, eine Hauptfigur in der Berateraffäre und einst Vertraute der nach Brüssel gegangenen Ex-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Wie sehr Suder aufs Tempo drückte beim Verkauf der HIL, bestätigten Moseler und Walter Ludwig, Sprecher der Geschäftsführung, am Donnerstagabend als Zeugen im Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Aufklärung der rechtswidrigen Auftragsvergabe.

Ihren Angaben zufolge war eine Ausschreibung der HIL für die Suche eines Rechtsberaters bei der Privatisierung im Mai 2016 urplötzlich abgebrochen worden. Danach vergab das Ministerium den Auftrag ohne Wettbewerb an die weltweit agierende Anwaltskanzlei Hogan Lovells. Laut Moseler erhielt das Unternehmen und eine weitere Beratungsgesellschaft jeweils rund 20 Millionen Euro für die Arbeit, die Höchsttagessätze gab er mit 450 Euro an. Suder steht im Verdacht, alles unternommen zu haben, das Unternehmen zu beauftragen. Die Opposition und die SPD wittern, dass - wie im Fall der Beratungsfirma Accenture - auch hier private Beziehungen oder andere Kungeleien dahintersteckten. Während sich Ludwig erkennbar zurückhielt, machte Moseler keinen Hehl daraus, dass er Suder als treibende Kraft der anvisierten HIL-Privatisierung vermutet.

"Sprachrohr der schweigenden Mehrheit im Ministerium"

Nach Darstellung des Betriebsrates ging die einstige Staatssekretärin so weit, dass sie eine Art Erfüllungsgehilfen in der HIL als Geschäftsführer platzierte, der ihr Werk verrichten sollte. Er, Moseler, und ein Vergabejurist der HIL hätten sich in ihrer Eigenschaft als Aufsichtsratsmitglieder an Ralf Brauksiepe gewandt, dem früheren Parlamentarischen Staatssekretär bei von der Leyen. Sie hätten ihm erklärt, warum die Privatisierung unmöglich sei in der geplanten Form samt utopischer Zeitvorgabe von sieben Monaten. Der neu installierte Geschäftsführer habe dem HIL-Juristen "arbeitsrechtliche Konsequenzen" angedroht: "Du fährst da nicht hin, das lass ich nicht zu." Der habe die Warnung ignoriert.

Heiterkeit erzeugte Moselers Aussage zu dem Gespräch bei Brauksiepe: So hätten sie ihn darauf hingewiesen, "dass man völlig vergessen hat, dass die Bundeswehr überhaupt kein Gelände verkaufen kann", weil es der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gehöre. Nicht nur wegen dieser Wissenslücke stelle sich die Frage: "Waren diese Berater tatsächlich so gut?" Denn: "Das sind Dinge, die weiß doch jeder." Für Gelächter im Saal sorgte der Verdi-Gewerkschafter als er die Worte eines Ministeriumsmitarbeiters wiedergab, warum Hogan Lovells ausgewählt worden sei. Die Kanzlei habe schon für das Ressort gearbeitet. Was so prima gewesen sei, habe er wissen wollen. Antwort: "Die Öffentlichkeit hat nichts davon mitbekommen."

Moseler bescheinigte Suder, Mitarbeiter auf ungesunde Weise angetrieben zu haben. "Was macht ein Arbeitnehmer oder Beamter, der so unter Druck gesetzt wird? Entweder er macht’s einfach, macht sich vielleicht eine Notiz, dass er von dem oder dem angewiesen worden ist - oder er wird krank", sagte er und präsentierte sich nun ganz als Gewerkschafter. An die Politik formulierte er den "Wunsch" nachhaltiger Korrekturen. "Ich sehe mich hier als das Sprachrohr der schweigenden Mehrheit im Ministerium", derjenigen, "die Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, wenn sie die Dinge sagen würden, die sie in diesem Zusammenhang erlebt haben".

Einen früheren Abteilungsleiter des Ministeriums zitierte der Zeuge so: "Wissen Sie, Herr Mosler, wenn Sie B9 werden wollen" und "eine Staatssekretärin äußert den Wunsch, was sie gerne hätte, dann will die nicht von Ihnen hören, aus welchen gesetzlichen Grundlagen das nicht geht, sondern dann erwartet die von Ihnen, dass Sie Möglichkeiten finden, an diesen gesetzlichen Vorgaben vorbei das trotzdem umzusetzen. Das hat mich sehr erschrocken." Die Besoldungsgruppe bringt fast 12.000 Euro Beamtengehalt im Monat.

"Lobbyistin der Rüstungsindustrie oder Staatssekretärin?"

Der Betriebsrat meldete sich im März 2018 bei der Berliner Staatsanwaltschaft. "Es fällt einem doch schwer, wenn man Personen aus dem eigenen Laden anzeigen muss. Aber ich sah keine andere Möglichkeit, Gehör zu finden, oder eine Chance, dass das eingefangen wird." Kollegen aus der Bundeswehr hätten ihm auf die Schulter geklopft: "Endlich mal einer, der sich traut, was zu sagen". Ihm seien interne Dokumente zugespielt worden. Das Verfahren stellten die Ermittler laut Moseler nach wenigen Wochen ein, weil das Ressort - auch dahinter vermutet er Suder - mitgeteilt hatte, dass diverse Abteilungen des Ministeriums "alles geprüft" hätten und zu dem Ergebnis gekommen seien, "dass sie nichts feststellen konnten".

Ein Journalist fragte nach der Sitzung die Opposition: "War Frau Suder Lobbyistin der Rüstungsindustrie oder Staatssekretärin?" FDP-Mann Alexander Müller sagte: "Das ist eine gute, berechtigte Frage, die ich nicht klar beantworten kann. Es wird knapp." Auch Katja Keul von den Grünen meinte, Suder habe stets das Ziel verfolgt, die HIL schnell an deutsche Rüstungskonzerne zu verkaufen und deshalb "die zweite Ausschreibung unbedingt gewollt, um die Kanzlei Hogan Lovells zu beauftragen", die den Kurs mit einem "Gefälligkeitsgutachten" vorgelegt habe.

Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung kam eine weitere private Verbindung heraus: Wie bei der Verbindung Suders zu einem Accenture-Mitarbeiter handelt es sich um eine Patenschaft. Müller schilderte den Zusammenhang, ohne die Namen zu verraten. Ein leitender Beamter des Ministeriums sei mit Suder befreundet. Der habe eine Tochter, die Patenkind des von Suder bei der HIL installierten Geschäftsführers sei. "Der hat dann einen Dienstwagen mit 333 PS bekommen."

Der FDP-Politiker sarkastisch: "Man unterschätzt manchmal, wie karrierefördernd es sein kann, Taufpate zu sein. Dann kannst du millionenschwere Aufträge aus dem Verteidigungsministerium holen oder Geschäftsführer einer GmbH werden, die zu 100 Prozent der Bundesregierung gehört."