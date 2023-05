Erdogan liegt in Führung, knapper Sieg wahrscheinlich

Stichwahl in der Türkei

In der Türkei liegt Amtsinhaber Erdogan bei der Präsidentschaftswahl vorn. Auf den Amtsinhaber entfällt bei der Stichwahl voraussichtlich die absolute Mehrheit der Stimmen, bei rund 90 Prozent ausgezählter Wahlzettel.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan führt laut Hochrechnungen bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei. Auf den Amtsinhaber entfielen bei der Stichwahl 52,6 Prozent der Stimmen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu nach Auszählung von knapp 92 Prozent der abgegebenen Stimmzettel meldete. Sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu kommt demnach auf 47,4 Prozent.

Bei der oppositionsnahen Agentur Anka zeichnete sich jedoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Demnach lag Erdogan nach Auszählung von 87 Prozent der Wahlzettel bei 50,6 Prozent, Kilicdaroglu bei rund 49,4. Zunächst hatte es von Anka geheißen, der Herausforderer liege vorn.

Im ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen hatte keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erhalten. Umfragen vor der ersten Wahlrunde hatten den sozialdemokratischen Oppositionschef vorn gesehen. Anders als vorhergesagt landete Erdogan im ersten Wahlgang jedoch knapp fünf Prozentpunkte vor Kilicdaroglu und verfehlte die absolute Mehrheit nur knapp.

In die Stichwahl zog Erdogan dann als klarer Favorit. Rund 61 Millionen Menschen waren in der Türkei zur Abstimmung aufgerufen. Wahlberechtigte in Deutschland und anderen Ländern haben bereits abgestimmt.