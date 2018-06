Politik

Giftfund in Köln: Ermittler durchkämmen Wohnungen in Köln

Wie gefährlich war der Tunesier, der in Köln Rizin herstellte? In einem Hochhauskomplex dort durchforsten Einsatzkräfte in Schutzkleidung mehrere Wohnungen. Laut Verfassungsschutz plante der Mann "sehr wahrscheinlich" einen Gift-Terroranschlag.

Nach dem Fund von hochgiftigem Rizin in einem Hochhaus kommt es in Köln zu weiteren Durchsuchungen. Überprüft wurden die beiden Wohnungen des am Dienstag festgenommenen Tunesiers sowie weitere sechs leer stehende Wohnungen, zu denen der 29-Jährige Zugang gehabt haben könnte.

Außerdem wollten die Beamten demnach alle öffentlich zugänglichen Bereiche des Hochhauskomplexes inspizieren. Im Einsatz sind laut Bundesanwaltschaft unter Federführung des Bundeskriminalamts (BKA) die kriminaltechnische Abteilung des BKA, Spezialisten des Robert-Koch-Instituts sowie Kräfte von Kölns Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte tragen Schutzbekleidung.

Durch die Durchsuchung der leerstehenden Wohnungen soll ausgeschlossen werden, dass dort möglicherweise ebenfalls Rizin oder rizinhaltige Substanzen gelagert haben könnten. Nach einem Bericht des Südwestrundfunks (SWR) passten die Schlüssel des verhafteten Tunesiers für mehrere Wohnungen in dem Gebäude. Das Haus wurde abgesperrt, aber nicht evakuiert.

Der verhaftete Tunesier soll bereits seit mehreren Wochen biologische Waffen in seiner Wohnung im Kölner Stadtteil Chorweiler hergestellt haben und bei der Produktion seines tödlichen Gifts weit fortgeschritten sein. Am Dienstag hatte die Polizei die Wohnung des Mannes gestürmt und den 29-Jährigen festgenommen. Laut Bundesanwaltschaft hatte er in der Wohnung hochgiftiges Rizin hergestellt. Der Mann sitzt seit Mittwoch wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz in Untersuchungshaft. Zudem wird gegen ihn wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt.

Verfassungsschutz: Wahrscheinlich Anschlag verhindert

Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes plante der Mann "sehr wahrscheinlich" einen Gift-Terroranschlag. Die Auswertungen seien zwar noch nicht abgeschlossen, "allerdings ist es in der Gesamtschau der bislang vorliegenden Hinweise sehr wahrscheinlich, dass hier ein terroristischer Anschlag vereitelt werden konnte", sagte Behördenchef Hans-Georg Maaßen der "Rheinischen Post".

Nach Informationen der Zeitung hätte die gefundene Menge zur Herstellung von hochgiftigem Rizin für 250 bis 1000 toxische Dosen, je nach Ausbringungsmethode auch für mehr gereicht. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul hatte schon gesagt: "Das Gefahrenpotenzial, was von ihm ausging, war schon relativ hoch." Nach Ansicht des Düsseldorfer Toxikologen Gerhard Fritz ist die geringste Dosis Rizin schon tödlich. "Es gibt kaum etwas, was gefährlicher wäre."

Mittäter soll der Mann nach bisherigen Erkenntnissen des nordrhein-westfälischen Innenministeriums nicht gehabt haben. "Ich habe im Moment keinen Hinweis darauf", sagte Innenminister Reul in Düsseldorf.

Quelle: n-tv.de