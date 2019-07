Öltanker passieren die Straße von Hormus. Sie spielt eine Schlüsselrolle im Öltransport in der Goldregion.

Erneut Zwischenfall in Straße von Hormus?

Bei der Durchfahrt der Straße von Hormus ist US-Angaben zufolge ein britischer Öl-Tanker von mehreren Schiffen bedrängt worden. Erst ein Funkspruch eines britischen Kriegsschiffes habe die Lage entschärft.

In der Straße von Hormus hat es nach Angaben aus US-Regierungskreisen erneut einen Zwischenfall mit einem Öltanker gegeben. Fünf vermutlich zum Iran gehörende Boote hätten sich am Mittwoch einem britischen Öltanker genähert, sagte ein ranghoher Vertreter des US-Verteidigungsministeriums. Der Tanker sei aufgefordert worden, in den nahegelegenen iranischen Hoheitsgewässern zu stoppen. Ein britischen Kriegsschiff habe die Boote aber über Funk gewarnt. Darauf hätten sie sich zurückgezogen.

Das britische Verteidigungsministerium wollte sich zu den Angaben auf Anfrage zunächst nicht äußern.

USA erhöhen Militärpräsenz

Mitte Juni waren zwei Öltanker im Golf von Oman von Unbekannten angegriffen und beschädigt worden. Die USA beschuldigen den Iran, hinter den Taten zu stehen. Sie haben ein Video veröffentlicht, das iranische Einheiten beim Entfernen eines Blindgängers an einem der Schiffe zeigen soll. Die islamische Republik weist die Vorwürfe zurück.

Der Golf von Oman ist über die Straße von Hormus mit dem persischen Golf verbunden. Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Wasserwege weltweit und spielt für die Öltransporte in der Golfregion eine zentrale Rolle.