Stimmauszählung läuft: Erste Wahllokale schließen in den USA

Gelingt den Demokraten ein Sieg oder haben weiterhin Trump Republikaner die Nase vorn? Die Amerikaner wählen einen neuen Kongress. Erste Wahllokale sind bereits geschlossen. Schon bald werden Hochrechnungen erwartet.

Bei den Kongresswahlen in den USA haben die ersten Wahllokale geschlossen. In Teilen der US-Bundesstaaten Indiana und Kentucky schlossen die ersten Wahlstationen am Dienstagabend (Ortszeit) ihre Türen. Zwar gingen Experten im Vorfeld der Abstimmung davon aus, dass diese Rennen Hinweise auf den Verlauf des Abends liefern könnten. Allerdings dürften noch Stunden vergehen, bis dort gesicherte Ergebnisse vorliegen.

Da sich die USA über mehrere Zeitzonen erstrecken, zieht sich die Wahl insgesamt sehr lange hin: Die letzten Wahllokale auf Hawaii schließen um 6.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) an diesem Mittwoch. Ob die Republikaner von Präsident Donald Trump ihre jeweiligen Mehrheiten im Repräsentantenhaus und dem Senat verteidigen können, dürfte im Verlauf der Nacht (MEZ) klar werden. Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird am frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit gerechnet.

Bei den Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms, werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben und 35 der 100 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des US-Parlaments.

Laut einer Nachwahlbefragung des Fernsehsenders CNN wollen viele Wähler ihren Ärger über US-Präsident Donald Trump ausdrücken. 39 Prozent der Befragten erklärten, ihre Stimme abgegeben zu haben, um ihre Ablehnung des Präsidenten deutlich zu machen. Nur 26 Prozent sagten, sie wollten Trump mit ihrer Stimme unterstützen. Ein Drittel der Wähler erklärte, Trump habe bei ihrer Entscheidung keine Rolle gespielt. Zwei Drittel der Befragten sagten zudem, ihre Entscheidung bereits vor mehr als einem Monat getroffen zu haben. Nur 15 Prozent der Umfrageteilnehmer haben sich nach eigenen Angaben erst in der Woche vor der Wahl entschieden, wie sie stimmen.

Quelle: n-tv.de