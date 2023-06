Der wichtige Kachowka-Staudamm im Süden der Ukraine ist eingebrochen, das angrenzende Wasserkraftwerk zerstört. Fluten strömen aus den Resten der Mauer. Die Evakuierungen laufen, in der Regionalhauptstadt Cherson sind offenbar erste Auswirkungen schon zu spüren.

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms haben die Fluten die ukrainische Regionalhauptstadt Cherson erreicht, wie Videos auf Twitter zeigen. "Cherson ist bereits überflutet", twitterte Tymofij Mylovanov, ukrainischer Ökonom und Präsident der Kyiw School of Economics. Der Höchststand des Wassers werde um 11.00 Uhrzeit (10.00 Uhr MESZ) erwartet. Auf Aufnahmen ist auch zu sehen, wie offenbar große Wassermengen aus der Mauer des Staudamms strömen. Die Echtheit der Videos konnte nicht unabhängig überprüft werden.

Der wichtige Kachowka-Staudamm im Süden der Ukraine wurde in der Nacht nach Angaben beider Kriegsparteien zerstört. Der von Moskau eingesetzte Bürgermeister Wladimir Leontjew sagte im russischen Staatsfernsehen, es sei "offensichtlich", dass das Kraftwerk nicht mehr repariert werden könne. Der ukrainische Betreiber der Anlage sprach von kompletter Zerstörung.

Befürchtet wird, dass der Bruch des Staudamms in der umkämpften Region Cherson zu massiven Überschwemmungen führt. Nach Angaben der örtlichen Behörden ist der Wasserstand in Nowa Kachowka, das unmittelbar am Staudamm liegt, bereits um mehr als zehn Meter angestiegen. Das meldete die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf die von Russland eingesetzte Verwaltung in dem besetzten Ort. Geschätzt wird, dass der Wasserstand noch um zwei weitere Meter ansteigen könnte. Zudem meldete die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf örtliche Behörden, dass die Evakuierungen in der weiteren Umgebung begonnen haben.

Derweil sind nach ukrainischen Angaben etwa 16.000 Menschen in der "kritischen Zone" zu Hause. Ministerpräsident Denys Schmyhal sprach von einer Überschwemmungsgefahr für bis zu 80 Ortschaften. Die Zerstörung werde zu einer Umweltkatastrophe führen.

Wie die "New York Times" mit Verweis auf die ukrainische Militärverwaltung von Nikopol berichtet, sinke der Wasserstand des Stausees mit einer Geschwindigkeit von etwa 15 Zentimetern pro Stunde. Zuletzt hatte der Wasserstand der NYT zufolge mit mehr als 17 Metern einen neuen Höchststand seit Beginn der Aufzeichnung 1992 erreicht. Bürgermeister Leontjew räumte ein, dass es auch zu Problemen bei der Wasserversorgung auf der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim kommen könnte, die südlich von Cherson liegt. Diese wird mit Wasser aus dem Kachowka-Stausee beliefert.

Es wird vermutet, dass der Damm gesprengt wurde. Kiew und Moskau machten sich gegenseitig dafür verantwortlich. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von "Terror" und berief den nationalen Sicherheitsrat ein. Das ukrainische Militär begann auf der linken Seite des Flusses Dnipro - wo auch die von den Ukrainern befreite Gebietshauptstadt Cherson liegt - mit Evakuierungen. Die russischen Besatzer hingegen machten ukrainischen Beschuss für die Schäden verantwortlich. Spekuliert wurde auch, dass der Damm aufgrund schlechter Wartung gebrochen sein könnte. Die Angaben beider Seiten konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Russland hatte das Nachbarland Ukraine vor mehr als 15 Monaten überfallen und im Zuge seines Angriffskriegs auch das Gebiet Cherson besetzt. Im vergangenen Herbst gelang der ukrainischen Armee dann die Befreiung eines Teils der Region - auch der gleichnamigen Gebietshauptstadt. Städte südlich des Dnipro blieben allerdings unter russischer Kontrolle, darunter auch die Staudamm-Stadt Nowa Kachowka. Immer wieder hatten die Ukrainer vor einem möglichen Sabotageakt der Russen in Nowa Kachowka gewarnt. Für besondere Beunruhigung sorgten die Besatzer im November, als sie die Evakuierung der Stadt ankündigten.