SPD, FDP und Grüne haben mit ihren Koalitionsverhandlungen begonnen. Am Nikolaustag könnte Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler gewählt werden. Bei Maybrit Illner sitzen mit Baerbock und Lindner zwei der wichtigsten Köpfe der möglichen künftigen Regierung - und einer, der sich erst mit der Oppositionsrolle anfreunden muss.

Es werden harte Koalitionsverhandlungen werden. Und sie sollen deutlich schneller zu Ende sein als vor vier Jahren. Da hatten sie fast ein halbes Jahr gedauert. Am Donnerstag trafen sich Vertreter von SPD, FDP und Grünen zunächst, um den Fahrplan für die Gespräche festzulegen. Am Ende soll die Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler stehen. "Das Ziel muss sein, dass in der Nikolauswoche eine Regierung im Amt ist", so FDP-Chef Christian Lindner am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung Maybrit Illner. Dort diskutierten unter anderem die Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock, CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und Lindner über die Probleme, die noch zu lösen sind.

"Die Verhandler sind sehr geschickt an die Sache herangegangen", lobt Sozialwissenschaftler Herfried Münkler bei Maybrit Illner. Man habe die vorhandenen Risse besonders zwischen Grünen und FDP überbrückt, indem man eine Erzählung für ein Projekt gefunden habe, von dem man sagen könnte, dass es weit angelegt sei und eine Perspektive für einen möglichst langen Zeitraum habe. Diese Perspektive formuliert Christian Lindner: "Der Umbau einer sozialen in eine sozialökologische Marktwirtschaft."

Annalena Baerbock fasst ihr Ziel so zusammen: "Es soll nicht mehr so viel gelabert werden. Die Dinge müssen endlich angepackt werden." Am schwierigsten dürfte dabei die Frage der Finanzen sein. Eine Lösung gebe es bereits bei dem Thema Rente, sagt Baerbock. Tatsächlich haben sich die zukünftigen Ampelkoalitionäre schon bei ihren Sondierungsgesprächen darauf geeinigt, dass im nächsten Jahr die Rentenversicherung 10 Milliarden Euro aus dem Haushalt bekommen soll. Außerdem kann sie ihre Reserven "reguliert" am Kapitalmarkt anlegen. Das hatte die FDP während des Wahlkampfs gefordert.

Zudem will die mögliche neue Bundesregierung Geld in die Hand nehmen, mit dem sie Projekte wie den Umbau der Industrie, den Klimaschutz oder die Digitalisierung finanzieren will. Baerbock geht dabei von jährlich 50 bis 60 Milliarden Euro aus, laut FDP-Chef Lindner werde das nicht reichen. "Klar sind die Ansprüche hoch", so Baerbock. "Aber wenn wir die Dinge nicht radikal verändern, werden wir das Jahrhundertprojekt, einen klimaneutralen Wohlstand zu schaffen, nicht stemmen können."

Wichtigstes Thema bei Koalitionsverhandlungen

Woher dieses Geld kommen soll, ist noch nicht klar. Klar ist dagegen, dass die Schuldenbremse eingehalten werden soll. Auch das hatte die FDP gefordert. Das Limit gilt jedoch erst wieder ab dem Jahr 2023. Im nächsten Jahr könnte sich die Regierung durch neue Kredite also ein weiches Polster schaffen.

"Es gibt noch keine mittelfristige Finanzplanung", sagt Lindner. Zwar könnte man im nächsten Jahr neue Kredite aufnehmen, mit denen sollten aber Verluste ausgeglichen werden, die durch die Coronakrise entstanden sind. Alles andere sei unseriös. Wie es weitergehe, könne man nicht sagen. Man wisse noch nicht, wie hoch die Kredite seien, die man trotz der Schuldenbremse aufnehmen könne. Das hänge von der Konjunkturentwicklung ab.

Lindner geht es darum, die Wirtschaft nach vorn zu bringen. "Eine prosperierende Wirtschaft stellt dem Staat mehr Mittel zur Verfügung", erklärt er. Oder: Je mehr die Unternehmen verdienen, desto mehr Steuern müssen sie zahlen.

Lindner will außerdem Geld ausgeben, das der letzte Bundeshaushalt zwar zur Verfügung stellt, welches aber noch nicht abgerufen werden konnte. Das hänge mit zu bürokratischen Planungs- und Genehmigungsverfahren zusammen. Gerade was die Planung zum Beispiel von Bauvorhaben angeht, solle in Zukunft alles schneller gehen. Außerdem will Lindner Subventionen abbauen. Und schließlich - auch das eine Wahlkampfforderung der FDP - sollten bestimmte Projekte von privaten Investoren gezahlt werden. "In Deutschland sind Billionen Euro privaten Kapitals vorhanden, die nicht eingesetzt werden können", sagt Lindner.

Für Norbert Röttgen ist klar: "Das Regieren in den nächsten Jahren wird hart." 470 Milliarden Euro an Coronaschulden müssten zurückgezahlt werden, die Schäden durch die Flutkatastrophe kämen noch dazu. Vorschläge, wie das geht, hat er jedoch nicht. Die Union ist schließlich gerade dabei, sich auf die Opposition vorzubereiten.

"Nicht mehr im Klein-Klein verlieren"

Und dann verrät Annalena Baerbock eine besondere Strategie der neuen Regierung: "Wir sagen nicht mehr, was wir wollen, sondern auch wie." So habe man sich bei den Sondierungen darauf verständigt, idealerweise 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Die vorige Bundesregierung habe beschlossen, erst 2026 zu prüfen, wie weit man damit gekommen sei. Dann sei aber die jetzige Regierung nicht mehr im Amt. "Wir haben das vorgezogen, wir wollen das angehen", sagt Baerbock. Das gelte auch für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bis 2030. "Da müssen wir strategisch vorgehen, damit die Autoindustrie jetzt schon weiß, dass sie ihre Werke umbauen muss", sagt Baerbock.

Knapp eine Woche vor der Fortsetzung der Koalitionsgespräche zeigte die Illner-Talkshow zwei Dinge sehr deutlich: Da sind zwei Politiker sehr unterschiedlicher Parteien, die sich Mühe geben, miteinander zu reden und die etwas Neues schaffen wollen. Und da ist ein Politiker der CDU, der zwar vollmundig verkündet, seine Partei habe sich mit der Rolle der Opposition abgefunden. Doch wirklich glauben mag man es ihm nicht. Möglicherweise wird es noch sehr lange dauern, bis sich die Union daran gewöhnt hat, nicht mehr an den Schalthebeln der Macht zu sitzen.