Alle Daten zur Wahl in Italien Europa fürchtet Rechtsruck in Rom

Vorgezogene Neuwahlen in Italien: Blick in den Plenarsaal in Rom.

Politische Weichenstellung im Süden Europas: Am letzten Sonntag im September geht es bei der Parlamentswahl in Italien nicht nur um die Machtverhältnisse in Rom. Umfragen deuten einen klaren Wahlausgang an. Gewinnen Berlusconi, Salvini und Melonis rechte "Brüder Italiens"?

Großer Wahltag in Italien: In der drittgrößten Wirtschaftsmacht der Europäischen Union stehen nach dem Rückzug von Regierungschef Mario Draghi vorgezogene Parlamentswahlen an. Das Votum am 25. September entscheidet nicht nur über die Macht- und Mehrheitsverhältnisse in der römischen Volksvertretung. Der Vorsitzende der italienischen Sozialdemokraten und frühere Ministerpräsident Enrico Letta bezeichnete die Wahl im Vorfeld bereits als die wichtigste in der Geschichte seines Landes. Italien könnte politisch nach rechts rücken.

"Es wird kein Unentschieden geben, entweder gewinnt das EU-Europa oder das der Nationalismen", sagte Letta vor Parteigremien in Rom. "Die Wahl ist zwischen uns und Meloni", fügte er mit Blick auf die Anführerin der italienischen Rechtsextremen, Giorgia Meloni, hinzu. Letta, der zwischen 2013 und 2014 knapp zehn Monate Regierungschef war, tritt bei der Wahl als Spitzenkandidat der italienischen Sozialdemokraten an. Umfragen sahen Lettas Partei, die Sozialdemokraten (PD), Ende Juli allerdings nur bei knapp 23 Prozent. Anfang Herbst lag Lettas Partito Democratico nur noch bei 20 Prozent.

In Italien deutet vieles auf einen bevorstehenden Rechtsruck hin - mit womöglich erheblichen Konsequenzen für die europäische Außen- und Sicherheitspolitik: 100 Jahre nach der Machtergreifung der Faschisten unter Benito Mussolini können sich die rechtsextremen Fratelli d'Italia ("Brüder Italiens") um Parteichefin Meloni gute Chancen auf die Regierungsübernahme im Herbst ausrechnen. In den Umfragen lagen Melonis postfaschistische Fratelli d'Italia zuletzt mit 27 Prozent deutlich vorn.

Damit zeichnet sich ein möglicher Wahlsieger ab: Rechts der Mitte gibt es jetzt schon Gespräche über ein Regierungsbündnis. Kommt es nach der Wahl zur geplanten Allianz der Fratelli mit der rechten Lega Matteo Salvinis und der konservativen Forza Italia (FI) von Ex-Premier Silvio Berlusconi, dann wäre dieses Bündnis wohl mit Abstand stärkste Kraft im Parlament.

Grund für die vorgezogenen Neuwahlen in Italien war der Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi im Juli. Der frühere EZB-Chef hatte sich zu diesem Schritt entschlossen, nachdem sich drei Parteien aus seiner großen Koalition der Vertrauensfrage verweigert hatten. Draghi warf das Handtuch, jetzt muss Italien wählen.

"Wenn es der Sache dient, übernehme ich die Rolle des Front-runners", kündigte Letta mit Blick auf den Wahltermin an. Die Aussichten für ein Mitte-Links-Bündnis stehen allerdings schlecht. Eine erneute Zusammenarbeit mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung hat Letta bereits im Vorfeld ausgeschlossen. Die Sterne hatten entscheidend zum Sturz Draghis beigetragen. Sie hatten die Parlamentswahl 2018 mit knapp 33 Prozent der Stimmen gewonnen.

Die Sterne rangieren derzeit in Umfragen bei rund 12 Prozent. Die Partei ist tief zerstritten: Zahllose Abgeordnete und Senatoren haben nach inneren Querelen die Bewegung verlassen und ihren Parteiaustritt erklärt. Von September 2019 bis zur Bildung der Regierung Draghi Anfang 2021 hatte die PD noch in einer Zweierkoalition mit den Sternen regiert.

Die vorgezogenen Neuwahlen im Herbst könnten einem prominenten Schwergewicht zurück auf die politische Bühne verhelfen: Rund neun Jahre nach seinem Ausschluss aus dem Senat wegen Steuerbetrugs hofft Italiens langjähriger Ministerpräsident Silvio Berlusconi auf einen Wiedereinzug ins Parlament. "Ich denke, dass ich am Ende als Kandidat für den Senat antreten werde, damit all die Leute, die mich darum gebeten haben, endlich glücklich sind", erklärte der 85-jährige Milliardär und Medienmogul im italienischen Rundfunk Rai.

Berlusconi ist an Draghis Rückzug wohl nicht ganz unschuldig. Seine konservative Forza Italia hatte den Ministerpräsidenten bei der gescheiterten Vertrauensfrage im Juli ebenfalls die Unterstützung verweigert. Was genau der hochbetagte Medienmogul nun vorhat, ist unklar: Berlusconi dementierte Berichte, wonach er besorgt sei angesichts der Möglichkeit, dass Meloni Ministerpräsidentin werden könnte. Er verwies auf eine Vereinbarung zwischen den Rechts-Parteien, wonach die Gruppierung mit den meisten Stimmen den Ministerpräsidenten stellt.

Finanzielle Einflussnahme aus Russland?

Kurz vor dem Wahltermin brachten Hinweise auf Geldströme aus Russland das rechte Lager in Erklärungsnot. Die Spitzen der beiden Parteien Brüder Italiens und Lega sahen sich knapp zwei Wochen vor der Wahl veranlasst zu beteuern, keine Zahlungen von der Regierung in Moskau angenommen zu haben. Schon der Verdacht, es könnte russische Geldquellen in der Parteienfinanzierung geben, schlug in Italien hohe Wellen.

"Vor dem 25. September haben die italienischen Wähler das Recht zu wissen, ob die auf den Stimmzetteln aufgelisteten Parteien von Putin finanziert wurden", twitterte der Chef der Mitte-Links-Partei PD, Letta, mit Blick auf eine befürchtete Einflussnahme von Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Zuvor hatte ein Vertreter der US-Regierung unter Verweis auf Geheimdiensterkenntnisse vor Journalisten erklärt, Russland habe seit 2014 mindestens 300 Millionen Dollar an Parteien in rund zwei Dutzend Ländern gezahlt. Italien wurde in diesem Zusammenhang nicht genannt.

"Sie sollten Beweise vorlegen"

Das Geld sei unter anderem an Parteien des rechten Spektrums gegangen, um Demokratien von innen heraus zu manipulieren. "Wir glauben, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist und wir arbeiten mit Verbündeten und anderen Partnern zusammen, um mehr Informationen über diese Bedrohung zu sammeln", sagte der US-Regierungsvertreter.

In Italien, wo die Brüder Italiens zusammen mit der Lega und der Forza Italia bislang mit einer komfortablen Mehrheit bei der Wahl rechnen konnten, lösten die Andeutungen aus Washington teils vehemente Reaktionen aus. In dem Geheimdienstbericht tauchen allerdings weder Namen noch Empfängerländer der angeblichen russischen Geldzahlungen auf.

Die Chefin der Brüder Italiens, Giorgia Meloni, die den Umfragen zufolge durchaus künftige Regierungschefin werden könnte, wies den Verdacht zurück, jemals Geld aus Moskau bekommen zu haben. Einer Zeitung drohte sie wegen entsprechender Vermutungen eine Klage an. "Sie sollten Beweise vorlegen. Da sie das nicht können, fürchte ich, wird ein Prozess unvermeidlich sein", sagte sie dem Sender Radio 24.

"Ich habe niemals Geld, Rubel, Euro, Dinar oder Dollar von Russland erbeten oder bekommen", sagte Lega-Chef Matteo Salvini dem Sender RTL 102,5. Trotz jahrelanger Ermittlungen sei niemals etwas gefunden worden. Salvini hatte einst Putin "als besten lebenden Staatsmann" bezeichnet.

Italiens amtierender Ministerpräsident Mario Draghi erklärte gut eine Woche vor dem Wahltermin, er gehe nicht davon aus, dass Russland Gelder an italienische Parteien bezahlt hat. Er habe mit US-Außenminister Antony Blinken telefoniert, betonte Draghi. "Er hat mir bestätigt, dass keine politischen Kräfte aus Italien auf der Liste stehen von jenen, die russische Gelder bekommen haben." Draghi ergänzte, dass auch Italiens Geheimdienste keine Informationen aus den USA bekommen hätten, wonach Kandidaten oder Parteien des aktuellen Wahlkampfs von Russland bezahlt werden. "Wir müssen weiter Vertrauen haben und uns nicht von irgendwelchen Stimmen verängstigen lassen", sagte Draghi. "Unsere Demokratie ist stark und lässt sich nicht von ausländischen Feinden bezwingen."