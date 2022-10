Die Lage der Russen werde mit jeder Woche schlechter, sagt der ehemalige US-General Hodges. Entsprechend erwartet er auch, dass die Ukraine weitere Erfolge feiert - etwa die Befreiung der annektierten Krim. Gleichzeitig werde Putin weiter versuchen, im Westen Angst zu verbreiten.

Der ehemalige US-General Ben Hodges hält eine Befreiung der von Russland besetzten Halbinsel Krim bis zum Sommer kommenden Jahres für möglich. "Wenn ich mir die Situation anschaue, dann sehe ich, dass die Lage der Russen mit jeder Woche schlechter wird. Man sagt, Krieg sei ein Test des Willens und der Logistik - und in beiden Punkten ist die Ukraine weit überlegen", sagte der ehemalige Oberbefehlshaber der US-Army in Europa der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Auf die Frage, wie dieser Krieg enden könne, antwortete der frühere Drei-Sterne-General: "Die Russen müssen verlieren - sonst versuchen sie es in zwei oder drei Jahren wieder." Hodges listete auf, was er unter "verlieren" versteht: "Erstens die Befreiung aller besetzten Gebiete und Wiederherstellung der ukrainischen Souveränität, inklusive Donezk, Luhansk und natürlich auch der Krim. Zweitens die Rückkehr der gut eine Million Ukrainer, die seit dem Beginn des Krieges verschleppt und deportiert worden sind. Und dann eigentlich noch die Verfolgung von Kriegsverbrechen und die Zahlung von Reparationen, aber das wäre sicher erst der dritte Schritt."

Aus Sicht von Hodges hat die russische Führung unter Präsident Wladimir Putin nur noch die "eine Hoffnung", dass der Westen in seiner Unterstützung für die Ukraine nachlässt. "Also tun sie alles, um den Krieg zu verlängern und im Westen Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Dazu sind ihnen alle Mittel recht: die jungen Männer, die jetzt als Kanonenfutter einberufen werden, ebenso wie Anschläge auf die Infrastruktur im Westen", so der Ex-General. "Ich glaube, dass wir deshalb in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr solcher Sabotageakte und Anschläge oder zumindest Versuche erleben werden."

Die von Russland annektierte Krim war zuletzt wegen einer Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke wieder in den Fokus gerückt. Nach Darstellung russischer Behörden explodierte ein Lastwagen mit Sprengstoff und setzte einen parallel auf der Brücke fahrenden Güterzug mit Tankwagen in Brand. Ein Teil der Fahrbahn stürzte ein.

Moskau machte den ukrainischen Geheimdienst für den Vorfall verantwortlich und reagierte am vergangenen Montag mit massiven Raketenangriffen auf ukrainische Städte und Infrastrukturobjekte. Die Brücke gilt für Kiew als militärisches Objekt. Über sie läuft ein Teil des Nachschubs für russische Truppen auf der Krim und in der Südukraine. Der Bahn- und der Pkw-Verkehr wurden noch am Abend der Explosion wieder aufgenommen. Lkws und Busse mussten auf Fähren über die Meerenge von Kertsch ausweichen. Die vollständige Reparatur aller Schäden an der Brücke werde aber noch bis Juli 2023 dauern, hieß es.