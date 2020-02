Nach der Wahl Kemmerichs in Thüringen gibt es scharfe Kritik an der FDP. Mitunter wird dabei die Grenze zur Gewalt überschritten, wie in einem Fall in Mecklenburg-Vorpommern. Die liberale Generalsekretärin Teuteberg verurteilt das deutlich.

Nach dem Wahl-Eklat in Thüringen, als sich der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Stimmen seiner Partei sowie von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ, gibt es vermehrt Angriffe auf Vertreter der Liberalen. So ermitteln Polizei und Staatsschutz im Fall einer Feuerwerksattacke auf das Haus einer FDP-Politikerin in Mecklenburg-Vorpommern.

Nach ersten Untersuchungen sollen Unbekannte das Wohnhaus der Juristin Karoline Preisler in Barth am Samstag mit Feuerwerkskörpern beschossen haben, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte. Die Ermittlungen steckten aber noch in den Anfängen. So sei auch unklar, ob der Vorfall mit den Vorgängen um die FDP in Thüringen zu tun haben könnte. Verletzt wurde niemand.

Die 1971 geborene Preisler war beim Europawahlkampf 2018 für die Liberalen angetreten. Auf Twitter schrieb sie: "Die Jüngste hat es in ihrer Unschuld für ein Jugendfeuerwerk gehalten, als das Haus, sie und ich heute mit Feuerwerk beschossen wurden. Doch war es einfach nur Gewalt. Es gibt Menschen, die stoppen nicht für kleine weiche Kinderkörper. Ich gehe jetzt heulen."

Parteizentralen beschmiert

FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg verurteilte Anfeindungen auf Mitglieder ihrer Partei. "Für die in Thüringen gemachten Fehler haben wir Freien Demokraten uns entschuldigt. Selbstverständlich stellen wir uns kritischen Fragen. Nur so können wir verlorenes Vertrauen zurückgewinnen", erklärte sie. "Wenn jetzt aber Mitglieder der FDP angefeindet und bedroht werden, dann ist das inakzeptabel."

Es gehe hier um anständige Menschen, die sich ehrenamtlich für unsere Demokratie engagierten, so Teuteberg. "Hier sollten wir als Demokraten, über Parteigrenzen hinweg, ein Zeichen gegen Hass und Hetze setzen." In den vergangenen Tagen war unter anderem zweimal die FDP-Zentrale in Düsseldorf mit Parolen besprüht worden. Der Staatsschutz ermittelt.

Auch die Zentrale der nordrhein-westfälischen CDU in Düsseldorf wurde beschmiert. Wie der Generalsekretär der Landes-CDU, Josef Hovenjürgen, sagte, wurde der Täter von einer Überwachungskamera gefilmt. Er habe sich aber mit einem Kapuzenpulli vermummt. Die Polizei bestätigte, dass die Schmierereien bereits in der Nacht zu Freitag angebracht wurden.

"Das ist eine Art der politischen Auseinandersetzung, die ich verurteile", sagte Hovenjürgen. SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty twitterte: "Derartige Schmierereien und Anschuldigungen sind unanständig und feige." Die Solidarität der SPD gelte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der CDU.

Kemmerich Wahl hatte wegen der Stimmen der AfD bundesweit für scharfe Kritik gesorgt. Inzwischen ist er zurückgetreten und nur noch geschäftsführend im Amt. Ob nun ein anderer Ministerpräsident gewählt wird oder Neuwahlen ausgerufen werden, ist derzeit unklar.