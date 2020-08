Schon mit einer Schnupfnase sollen Kinder während Corona vorsorglich zu Hause bleiben. Das bringt Eltern auf ihrer Arbeit Probleme. NRW-Familienminister Stamp fordert bei ntv Hilfen.

Der Familienminister und stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp, spricht sich für mehr Kinderkrankentage der Eltern in der Corona-Zeit aus. "Wir sollten die Krankentage für Eltern ausweiten, wo sie freinehmen können für die Betreuung ihrer kranken Kinder", sagte der FDP-Politker im "Frühstart" von ntv. "Mit dem jetzigen Kontingent ist das in Fragen einer Pandemie nicht dauerhaft zu stemmen."

Bislang stehen Elternteilen je zehn solcher Tage pro Jahr und Kind zu, Alleinerziehenden zwanzig. Normalerweise sollte das reichen, in der Corona-Pandemie wird allerdings häufig erwartet, dass Eltern ihre Kinder schon bei leichteren Krankheitsanzeichen nicht in die Schule oder Kita schicken. Sie selbst müssen dann aber auch zu Hause bleiben und freinehmen.

Gegenüber ntv forderte NRW-Minister Stamp die Bundesregierung auf, zu handeln. Konkret richtete er seine Forderung an die Familienministerin, den Arbeitsminister und den Gesundheitsminister: "Wir müssen mehr Rücksicht auf die Familien nehmen. Deshalb wünsche ich mir von Frau Giffey, von Herrn Heil, von Herrn Spahn hier jetzt endlich mal eine vernünftige Lösung." Sollte von der Bundesregierung nichts kommen, werde man eine Änderung der Kinderkrankentage von Nordrhein-Westfalen aus über den Bundesrat anstoßen.

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in Deutschland warnte Stamp vor neuen Maßnahmen bei Kitas und Schulen. "Das ist jetzt wirklich der letzte Bereich, wo wir tatsächlich flächendeckend Einschränkungen vornehmen sollten." Wenn es zu Virusausbrüchen an einzelnen Standorten kommen, müsse dort "massiv" getestet werden, "auch in die Familien hinein".

Über das geplante Großkonzert unter anderem mit Sarah Connor in Düsseldorf sagte Stamp: "Ich sage ganz ehrlich, ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, dass das derzeit sehr, sehr schwierig ist." Wenn das Konzert wirklich stattfinde, müssten sich alle konsequent an das vorgelegte Hygienekonzept halten, so der FDP-Politiker. "Gerade wenn so eine Partystimmung ist, wird es auch schnell unkontrolliert."