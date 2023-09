Beginn in den nächsten Tagen Faeser kündigt wohl Grenzkontrollen an Artikel anhören

An den Grenzen zu Polen und Tschechien soll es in den kommenden Tagen wieder Kontrollen geben.

Seit Wochen wird im Kampf gegen illegale Migration über die Rückkehr zu festen Grenzkontrollen. Vor allem die Union dringt darauf. Innenministerin Faeser sträubt sich lange und stellt dann eine Prüfung in Aussicht. Deren Ergebnis steht nun offen bar fest. In den nächsten Tagen soll wieder kontrolliert werden.

Deutschland wird im Kampf gegen illegale Zuwanderung in den kommenden Tagen einem Bericht zufolge wieder vorübergehende stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien einrichten. Innenministerin Nancy Faeser werde dies am morgigen Mittwoch mitteilen, berichtet das Magazin Politico und beruft sich auf einen nicht näher genannten Beamten. Diese würden dann innerhalb weniger Tage beginnen.

Die SPD-Politikerin hatte dies am Morgen faktisch bereits angekündigt. "Wir bereiten erstmal stationäre Grenzkontrollen mit vor. Es geht um zusätzliche Kontrollen", sagte sie im Deutschlandfunk. "Und wir müssen schauen, was das dann bringt." Für sie sei wichtig, "dass wir in der Fläche an der Grenze mit Personal vorhanden sind", weil das ansonsten zu einer Verdrängung führe und die Menschen dann an anderen Stellen über die Grenze kämen. "Wenn wir Schleuser erwischen, wird es viel bringen, weil wir im Moment das Gefühl haben, dass jeder Vierte oder Fünfte über Schleuser ins Land kommt."

Die Maßnahmen seien in enger Zusammenarbeit mit den Nachbarländern am wirksamsten. Nachdem Tschechien sich bereits zu verstärkten Kontrollen zusammen mit der deutschen Bundespolizei geäußert habe, sei das auch mit Polen geplant. Deutlich machte die SPD-Politikerin aber auch, dass stationäre Kontrollen an Grenzen zu Nachbarländern allein nicht ausreichten.

Zuletzt hatte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen auf eine schnelle Einführung gedrungen. "Die Kehrtwende von Nancy Faeser in Sachen stationäre Grenzkontrollen begrüße ich grundsätzlich - besser spät als nie", sagte der CDU-Politiker. "Jetzt muss es aber darum gehen, wie genau die Grenzkontrollen ausgestaltet werden. Bisher ist da noch nicht viel bekannt - aber die Zeit drängt." Faeser müsse die Grenzkontrollen bei der EU anmelden. Die Zentrale Ausländerbehörde Brandenburg zählte laut Innenministerium im September bisher mehr als 1900 Zugänge von Flüchtlingen. Das seien im Durchschnitt 77 Menschen pro Tag, darunter seien 55, die illegal eingereist und von der Bundespolizei weitergeleitet worden seien.

Aktuell gibt es seit Herbst 2015 vorübergehende stationäre Grenzkontrollen in Bayern an der Grenze zu Österreich. Sie werden vom Bundesinnenministerium bei der EU-Kommission angemeldet und jeweils verlängert. Die Kontrollen müssen in Brüssel mit einem Vorlauf von etwa einem Monat beantragt werden.