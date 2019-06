Bei den Ermittlungen zum Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke stoßen Fahnder auf Verbindungen, die ins Umfeld der NSU-Morde führen. Helfer aus der Neonazi-Szene sollen den Hauptverdächtige Stephan E. mit Waffen versorgen. Gibt es in Deutschland ein rechtsextremes Terrornetz?

Neue Erkenntnisse im Mordfall Lübcke: Bei einem der beiden festgenommenen mutmaßlichen Helfer des geständigen Hauptverdächtigen Stephan E. handelt es sich nach Recherchen des ARD-Politikmagazins "Panorama" um den Kasseler Neonazi Markus H.

Der 43-Jährige soll ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge dem Tatverdächtigen Stephan E. Schusswaffen vermittelt haben. Dabei gibt es Hinweise, dass sich E. auf Strukturen eines rechtsextremen Netzwerks stützen konnte. Der Kasseler Neonazi Markus H. war den ARD-Informationen zufolge bereits 2006 im Zusammenhang mit dem Mord an Halit Yozgat in Kassel als Zeuge vernommen worden. Wie sich später herausstellte, war Yozgat ein Opfer der Terrorgruppe NSU. H. soll das Mordopfer Yozgat persönlich gekannt haben.

Einschlägig bekannter Verdächtiger

Markus H. gehörte nach Darstellung der "Panorama"-Reporter seit Jahren zur Kasseler Neonazi-Szene und war zudem jahrelang auch bei einer rechtsextremen Organisation namens "Freier Widerstand Kassel" aktiv. Unter dem Pseudonym "Stadtreiniger" soll er bereits vor mehr als zehn Jahren Hasskommentare auf den Internetseiten einer Lokalzeitung veröffentlicht haben. Dabei soll er auch eine gewisse Nähe zum Gedankengut aus der "Reichsbürger"-Szene offenbar haben. "Die BRD ist nicht Deutschland", hieß es dort etwa.

"Wenn ich mir das so recht überlege, sollte es wieder eine Reichskristallnacht geben", zitierte die ARD einen Online-Eintrag, der unter dem Namen "Stadtreiniger" im internen Forum des "Freien Widerstands Kassel" veröffentlicht worden war. Damals soll H. schon über die Beschaffung von Waffen und Sprengstoff diskutiert haben.

Verurteilter Neonazi

Im Jahr 2006 war H. den Sicherheitsbehörden aufgrund von "Sieg Heil"-Rufen und dem Zeigen des Hitlergrußes in einer Kneipe aufgefallen. Dafür wurde er später zu einer Geldstrafe verurteilt. Am 1. Mai 2009 soll Markus H. den Recherchen zufolge zusammen mit rund 400 Neonazis in Dortmund gewesen sein, als Rechtsextremisten eine Gewerkschafts-Kundgebung attackierten. Auch Stephan E. war damals dabei. Er wurde deswegen 2010 wegen Landfriedensbruch verurteilt.

Wie aus dem Umfeld von Stephan E., der den Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke gestanden hat, verlautet, soll Markus H. bis in die jüngste Zeit Kontakt zu Stephan E. gepflegt haben. Wie am Morgen bekannt wurde, nahmen die Behörden den 43-Jährige im Rahmen neuer Durchsuchungen fest. Der Generalbundesanwalt prüft, ob Anklage wegen Beihilfe zum Mord erhoben wird. Markus H. soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.