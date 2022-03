Bei der Ministerpräsidentenkonferenz geht es nicht nur um Corona, sondern auch um die Flüchtlinge aus der Ukraine. Diese sollen "rasch und unkompliziert" registriert und gleichmäßig in den Ländern verteilt werden. Wie viel Geld es vom Bund gibt, ist aber unklar.

Bund und Länder wollen die Registrierung ukrainischer Kriegsflüchtlinge beschleunigen. Das geht aus der neuen Beschlussvorlage für die Beratungen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Nachmittag hervor. "Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder halten es für unerlässlich, die Ankommenden rasch und unkompliziert zu registrieren", heißt es in dem zehnseitigen Entwurf, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.

Bund und Länder würden die Registrierung derjenigen, die in Deutschland blieben, im Ausländerzentralregister sicherstellen. Der Bund unterstütze dies "personell und materiell", insbesondere mit Bereitstellung von Personalisierungsinfrastruktur. Zugleich solle der Bund eine enge Absprache mit europäischen Partnern vorantreiben.

Der Bund bekennt sich zu seiner finanziellen Verantwortung, will den Ländern und Kommunen aber noch keine genaue Summe der Unterstützung garantieren. Stattdessen heißt es nun in dem Entwurf, dass eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden soll, die Ergebnisse spätestens bis zum 7. April vorlegen soll.

"Dabei sollen insbesondere die Themen Kosten der Unterbringung, Kosten der Hilfen zum Lebensunterhalt und Fragen der individuellen Leistungserbringung, Hilfen für besonders vulnerable Gruppen sowie Fragen der Bundesbeteiligung auch an den Kosten der Integration in Kindertagesbetreuung, Schule und Arbeitsmarkt verhandelt und im Ergebnis ein Gesamtfinanzierungskonzept erarbeitet werden", heißt es in der Vorlage. Um die Unterbringung zu erleichtern und zu beschleunigen, werde der Bund Abweichungen von bauplanungsrechtlichen Standards lagebedingt ermöglichen, heißt es weiter.

Die Flüchtlinge sollen gleichmäßig auf die Bundesländer verteilt werden. Zugleich wird auf Probleme verwiesen, "weil aufgrund der zunächst freien Wahlmöglichkeit des Aufenthaltsortes der Geflüchteten vor Äußerung eines Schutzgesuches zunächst nur begrenzte Steuerungsmöglichkeiten bestehen". Zudem müssten Bund und Länder gemeinsam daran arbeiten, Geflüchtete vor Menschenhandel und Zwangsprostitution zu schützen. Die Abstimmung mit dem Bund über die Ländervorschläge steht noch aus.

Innenministerium startet Hilfe-Portal

Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte am Mittwoch gesagt, dass Deutschland bereits 175.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen habe. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl weiter stark ansteigen wird und es zudem eine hohe Zahl an Menschen gibt, die privat unterkommen und daher bisher nicht erfasst sind. Die aus der Ukraine kommenden Menschen müssen sich den Visum-Bestimmungen entsprechend erst nach 90 Tagen registrieren.

Zudem startet die Bundesregierung ein eigenes Hilfe-Portal für Geflüchtete. Unter Germany4Ukraine.de würden unter anderem Informationen zu Unterkunftsmöglichkeiten, zur Arbeitserlaubnis, zum Aufenthaltsrecht und zu Möglichkeiten des Schul- oder Hochschulbesuchs gegeben, teilte das Bundesinnenministerium mit. Auch "relevante Warnhinweise der Polizeibehörden" würden dort eingestellt.

Das Portal decke somit diejenigen Themenbereiche ab, "die von Geflüchteten als dringendste Informationsbedarfe genannt werden", erklärte das Ministerium. Germany4Ukraine.de ist auf Ukrainisch, Russisch, Englisch und Deutsch verfügbar. "Wir wollen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine eine zentrale, sichere und digitale Anlaufstelle bieten", sagte Innenministerin Nancy Faeser von der SPD. "Wir werden dieses Portal laufend erweitern."