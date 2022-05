Jahrelang stemmen sich die Grünen gegen Waffenlieferungen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vollziehen sie eine Kehrtwende und setzen sich für das Selbstverteidigungsrecht des Landes ein. Friedensaktivisten kommentieren den Meinungswechsel auf ihre ganz eigene Weise.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist bei einem Wahlkampfauftritt für die Grünen in Nordrhein-Westfalen mit einem rohen Ei beworfen worden. Das Ei habe sein Ziel bei der Veranstaltung am Sonntagnachmittag in Wuppertal verfehlt, kommentiert ein Polizeisprecher den Vorfall. Die Personalien der Eierwerferin seien aufgenommen und es sei eine Strafanzeige ausgestellt worden.

Sicherheitsbeamte rannten nach dem Eierwurf auf die Bühne, um die Ministerin abzuschirmen. Die Politikerin wies sie nach Angaben des WDR allerdings an, beiseite zu gehen, damit sie ihren Auftritt fortsetzen könne. Sie lasse sich von angedrohter Gewalt nicht einschüchtern, sagte Baerbock. Der Eierwerferin und ihren Sympathisanten hielt sie vor, ein fatales Vorbild abzugeben. Andersdenkende mit Eiern oder Steinen zu bewerfen, sei ein zweifelhafter Weg, das Recht auf Meinungsfreiheit auszuüben.

Nach Angaben des "Spiegels" haben die Protestierenden vor dem Eierwurf unter anderem "Grüne an die Front" und "Kriegstreiber" skandiert und versucht, die Veranstaltung zu stören. Die Bundesregierung und speziell die Grünen stehen in Kreisen von Friedensaktivisten und anderen Teilen der Bevölkerung in der Kritik, weil sie die Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland in die Ukraine befürworten.

Die Grünen waren jahrelang gegen Waffenlieferungen. Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg hat bei führenden Parteivertretern aber zu einem Umdenken geführt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck musste daher Ende April bei einem Wahlkampfauftritt in Bielefeld ein Pfeifkonzert über sich ergehen lassen.

In Nordrhein-Westfalen wird am kommenden Sonntag (15. Mai) ein neuer Landtag gewählt. Aktuell sehen Umfragen die Grünen bei rund 17 Prozent.