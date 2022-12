Freigelassener Bout: Würde in den Krieg ziehen

Russischer Waffenhändler im TV Freigelassener Bout: Würde in den Krieg ziehen

Der gegen US-Basketballspielerin Griner ausgetauschte russische Waffenhändler Bout erklärt, er würde gern als Freiwilliger in den Krieg gegen die Ukraine ziehen - wenn er die "nötigen Fertigkeiten" hätte. Russlands Angriff war in seinen Augen überfällig.

Der nach einem Gefangenenaustausch zwischen Moskau und Washington heimgekehrte russische Waffenhändler Viktor Bout hat seine Unterstützung für Russlands Angriffskrieg in der Ukraine geäußert. "Hätte ich die Möglichkeit und die nötigen Fertigkeiten, würde ich als Freiwilliger (an die Front) gehen", sagte der 55-Jährige in einem Stream beim russischen Staatssender RT. Er habe nie verstanden, warum Russland den Krieg nicht früher begonnen habe, sagte er.

Bout wurde am Donnerstag trotz der angespannten Beziehungen zwischen Moskau und Washington gegen die US-amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner ausgetauscht. Während Griner vor einigen Monaten wegen eines Drogenvergehens in Russland zu neun Jahren Haft verurteilt worden war, hat Bout bereits 14 Jahre Gefängnis hinter sich.

Der als "Händler des Todes" bekannte Russe war in den USA wegen Verschwörung zum Mord und Waffenhandels zu insgesamt 25 Jahren Haft verurteilt worden. Moskau hat immer wieder versucht, die Freilassung Bouts, dem Verbindungen zum russischen Geheimdienst nachgesagt werden, zu erreichen.

Die US-Regierung sieht sich angesichts des noch immer in Russland inhaftierten Amerikaners Paul Whelan heftiger Kritik ausgesetzt, vor allem vonseiten der Republikaner. Der ehemalige Marine-Soldat war 2018 in Russland verhaftet und wegen angeblicher Spionage verurteilt worden. Bouts Freilassung sei ein "Geschenk" für Russlands Präsidenten Wladimir Putin, monierte etwa Kevin McCarthy, der für den Vorsitz des Repräsentantenhauses kandidiert. "Paul Whelan dafür zurückzulassen ist unverantwortlich." Auch Ex-Präsident Donald Trump hatte gegen den Gefangenaustausch gewettert und ihn als "unpatriotische Blamage" bezeichnet.