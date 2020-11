Biden holt Wisconsin und Maine und liegt in drei weiteren Staaten vorn. Kann er diesen Vorsprung halten, hat Biden die US-Wahl gewonnen. Trump kündigt an, die Auszählung in Michigan stoppen zu wollen.

Es geht in kleinen Schritten, doch Joe Biden, der Herausforderer, kommt einem Wahlsieg stetig näher. Laut dem US-Nachrichtensender Fox News sind die Stimmen im Bundesstaat Wisconsin ausgezählt. Hier lag Biden zuletzt mit 49,6 Prozent vorn. Donald Trump hatte zwar im Laufe des Nachmittags auch dazugewonnen, aber kam nur auf zu 49,0. Auf einen Sieg in Wisconsin hatten die Demokraten gesetzt, da Biden hier den ganzen Tag über knapp vorn gelegen hatte. Mit den zehn Stimmen der Wahlleute aus Wisconsin kommt Biden aktuell auf 237 Stimmen.

Am Nachmittag hatte sich das Blatt überraschend in Michigan gewendet. Mit 49,5 Prozent zog Joe Biden im Bundesstaat Michigan an Donald Trump vorbei, der bislang hier geführt hatte und plötzlich mit 48,9 Prozent der Stimmen zurücklag, wie CNN und Fox News berichteten. Noch wenige Stunden zuvor war das Kräfteverhältnis umgedreht gewesen, Trump hatte vor Biden geführt.

Am Nachmittag hat Trumps Wahlkampfteam nach eigenen Angaben Klage bei einem Gericht in Michigan eingereicht und einen sofortigen Stopp der weiteren Auszählung verlangt. Den Republikanern sei es in mehreren Wahllokalen verwehrt worden, die Öffnung von Wahlbriefen und die Auszählung von Stimmen zu beobachten, erklärte Wahlkampfmanager Bill Stepien. Damit sei gegen ein gesetzlich verbrieftes Recht in diesem US-Staat verstoßen worden.

2016 war Michigan sehr knapp und völlig unerwartet an Trump gegangen und hatte ihm den Weg zum Überraschungssieg geebnet. Sollte es Biden nun doch gelingen, den Staat im Mittleren Westen der USA zurückzuerobern, dann würde ihm das die Stimmen von 16 Wahlleuten einbringen.

Drei Stimmen aus Maine könnten entscheiden

Auch in Nevada sieht CNN den Demokraten derzeit knapp vorne mit 49,3 zu 48,7 Prozent. Allerdings könnte sich hier in den nächsten Stunden bemerkbar machen, dass zunächst die ländlichen Regionen ihre Stimmen geliefert haben, während die einzige Metropole, Las Vegas, mehr Zeit zum Auszählen benötigt. In urbanen Regionen sind die Demokraten meistens stärker. Das könnte Bidens Vorsprung weiter vergrößern.

Arizona wird von Nachrichtenagenturen bereits als von Biden gewonnen gehandelt, auch wenn das Auszählungsergebnis noch nicht vorliegt. 87 Prozent der Stimmen sind ausgezählt, Biden führt komfortabel mit 51 Prozent zu 47,6 für Trump.

Am Ende könnte der kleine nordöstliche Bundesstaat Maine die entscheidende letzte Stimme bringen: Hier haben die Auszähler ebenfalls am Nachmittag "closed" gemeldet - alle Stimmen sind ausgewertet, und Biden hat den Wahlkampf hier mit 54,1 Prozent für sich entschieden. Maine darf nur vier Wahlleute ins Wahlgremium entsenden, hier gilt jedoch nicht das sonst übliche "Der Sieger kriegt alles"-Prinzip, sondern die Stimmen können gesplittet werden. Eine Stimme konnte sich Donald Trump sichern, die restlichen drei gehen an Biden. So käme er schließlich auf 270. Die Zahl, die den Sieg bedeutet.