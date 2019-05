Nach dem Superwahlsonntag mit drastischen Ergebnissen äußern sich die Spitzen der Parteien in Berlin. Wer feiert sich als Sieger, wer leckt sich die Wunden?

Wenn AfD-Spitzenvertreter nach einer großen Wahl in der Bundespressekonferenz Stellung nehmen, war man aus den vergangenen Jahren schon beste Stimmung gewöhnt. So richtig begeistert wirkten die Parteichefs Alexander Gauland und Jörg Meuthen, sowie der Bremer Spitzenkandidat heute allerdings nicht. Dennoch ist die Botschaft klar: "Wir haben einen Wahlsieg errungen", verkündet Meuthen. Ja gut, die Grünen "feiern noch mehr". Aber er will keinen Zweifel entstehen lassen: "Der Wahlabend sieht uns als Sieger."

Die Zeiten, in denen es immer steil bergauf geht für die Rechtspopulisten sind mit Einschränkungen vorbei. In vielen Wahlkreisen in Ostdeutschland konnte die Partei zwar stärkste Kraft werden. Bei der Wahl in Bremen kommt die AfD aber nur auf 7, bundesweit auf 11 Prozent. Ergebnisse, die hinter dem Bundestagsvotum von 2017 (12,7 Prozent) zurückbleiben. Doch Meuthen weiß diese Interpretation zu widerlegen: Bei der Europawahl gebe es schließlich keine Fünf-Prozent-Hürde, also seien 14 Prozent der Stimmen an Kleinparteien, das verändere die rechnerischen Verhältnisse und deswegen seien 11 Prozent "kein Dazugewinn und auch kein Verlust".

"Kein Dazugewinn" klingt aber auch nicht nach dem eingangs formulierten "Wahlsieg". Egal. Viel interessanter ist es freilich, die Gründe aufzuzählen, warum das Ergebnis nicht noch besser geworden sei - und die sind freilich bei den anderen zu suchen. Es habe massive Probleme durch "Linksterroristen" gegeben. Plakatierer seien "verprügelt" worden, Wahllokale "gekündigt" wegen massiver Bedrohungen. "Dazu kam eine geballte Medienkampagne, was für üble Rechtsextreme wir seien." Und schließlich räumt Meuthen ein, dass auch die Ibiza-Affäre um Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache "ein bisschen Stimmen weggefressen" haben dürfte. Dass es einen solchen Effekt geben könnte, hatte er vor der Wahl stets abgestritten.

Meuthen und Gauland sind sparsam mit Einschätzungen darüber, warum möglicherweise auch die eigene Programmatik dazu beigetragen hat, dass die AfD kein noch besseres Ergebnis erzielt hat. Dass der Wahlkampf vor allem im Zeichen von Klimapolitik gestanden habe, ist für Gauland nicht mehr als "Klimahysterie". Immerhin: Er räumt ein, dass es der AfD "nicht in die Karten gespielt" habe, einen EU-Austritt Deutschlands ins Wahlprogramm aufzunehmen. Deutlich mehr Raum nimmt aber ein, über die anderen zu sprechen, die Grünen zum Beispiel. " Wir müssen gegen die Grünen kämpfen", sagt Gauland. Denn diese Partei werde "das Land zerstören, wenn sie an die Macht kommen".

Weber streckt die Hand aus - was soll er auch sonst machen?

Das mit dem Posten als Kommissionspräsident könnte für Manfred Weber noch kompliziert werden. (Foto: REUTERS)

Die Führung der CDU will sich um 13 Uhr äußern, die kleinere der Unionsparteien nimmt bereits am Morgen Stellung zur Wahl. EVP-Spitzenkandidat macht dabei klar, was das derzeit beliebteste Narrativ der Union ist: Trotz Verlusten stärkste Kraft. "Die EVP kann sich nicht als strahlender Gewinner sehen", räumt er ein. Dennoch gehe die Partei mit "Selbstbewusstsein" in die Verhandlungen um die Besetzung des Posten als Kommissionspräsident. Den möchte Weber erklärtermaßen besetzen. "Die EVP streckt die Hand aus", kündigt er an. Was bleibt ihm auch anderes übrig: im traditionellen Verbund mit den Sozialdemokraten hat er keine Mehrheit. Er braucht Grüne oder Liberale, um an den Posten zu kommen.

Die Grünen äußern sich: Der Hype ist vorbei

Sven Giegold und Robert Habeck am Tag danach. (Foto: REUTERS)

Grünen-Parteichef Robert Habeck und Spitzenkandidat Sven Giegold betreten den Saal der Bundespressekonferenz mit betont bescheidenem Lächeln. Die Laune ist gut, zweifellos. Doch das bemerkenswerte Ergebnis der Öko-Partei macht eines immer deutlicher: Es gibt keinen kurzfristigen Hype um die Grünen. Nein, die Partei entwickelt sich zu einer neuen, festen politischen Größe.

"Hätten Sie mich gestern früh gefragt, welches Ergebnis ein richtig gutes Ergebnis sein würde, hätte ich deutlich darunter geschätzt", beschreibt es Habeck mit in Falten gelegter Stirn. Fast sieht der Mann, dessen Partei bei der dritten Wahl in Folge Zuwächse im fast dreistelligen Bereich verzeichnen kann, so aus, als gefalle ihm das nicht. "Wird Ihnen das zu groß?", fragt eine Reporterin. "Nein, wir haben keine Angst vor guten Wahlergebnissen", sagt Habeck. Es sei aber eben auch ein großer Vertrauensvorschuss und es gebe große Erwartungen, die nicht enttäuscht werden dürfen. "Alle wissen, dass wir jetzt liefern müssen." Zudem stellten die rasant wachsenden Beliebtheitswerte die Partei vor ganz praktische Probleme. "Wir haben 80.000 Mitglieder und haben in manchen Städten 40 Prozent geholt. Andere Parteien haben 450.000 Mitglieder und haben 15 Prozent geholt."

Wie es nun in Europa weitergeht, deutet Spitzenkandidat Sven Giegold an. Die Grünen-Fraktion in Straßburg wächst um 70 Sitze, der zweitgrößte Zugewinn bei der Wahl. Neben der neuen Liberalen-Fraktion werden die Grünen im Europarlament zum machtentscheidenden Faktor. Denn die tradierte Mehrheit aus Sozialdemokraten und Konservativen gibt es nicht mehr. Bei der Frage, wer das mächtige Amt des Kommissionspräsidenten übernehmen wird, haben die Grünen definitiv ein Wörtchen mitzureden. Giegold jedenfalls kündigt selbstbewusst an, erstmal über Inhalte verhandeln zu wollen. "Wer unsere Unterstützung bekommen will, der muss jetzt liefern", verlangt er. Er schließt keinen Kandidaten für Verhandlungen aus.

Selbstbewusstes Auftreten, Offenheit für neue Bündnisse, Inhalte vor - viel spricht dafür, dass diese Partei künftig auch im Bund ähnlich auftreten wird. Den Regierungsparteien Union und SPD sollte das Anlass zur Sorge sein. Von einem Hype kann jedenfalls keine Rede mehr sein.

Dieser Artikel wird fortlaufend um die Reaktionen der Parteien ergänzt.