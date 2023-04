Laut Bericht einer Journalistin vor Ort macht der 31-jährige Gershkovich einen entschlossenen Eindruck und lächelt. Erstmals erscheint er vor Gericht in Moskau. Es geht um viel für den Journalisten: Die russischen Behörden werfen ihm Spionage vor - eine äußert heikle Thematik.

Der in Russland inhaftierte US-Journalist Evan Gershkovich ist erstmals seit seiner Festnahme Ende März vor Gericht erschienen. Der 31-Jährige lächelte und machte einen entschlossenen Eindruck, wie eine AFP-Reporterin berichtete. In dem Glaskasten, in den in Russland Beschuldigte geführt werden, schaute er mit verschränkten Armen den Reporten zu, die Aufnahmen von ihm machten.

Das Gericht in Moskau muss entscheiden, ob der Reporter des "Wall Street Journal" in der bis zum 29. Mai verhängten Untersuchungshaft bleibt oder nicht. Eine Entscheidung zu seinen Gunsten wurde nicht erwartet. Fragen von Reportern ließ das Gericht nicht zu, die Anhörung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die russischen Behörden werfen dem Reporter Spionage vor, was er kategorisch zurückweist. Der US-Bürger und ehemalige AFP-Journalist Gershkovich war während eines Reportage-Einsatzes in Jekaterinburg am 30. März festgenommen worden. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft.

Die US-Botschafterin Lynne Tracy, die den Journalisten am Vortag im Gefängnis besucht hatte, war am Dienstag im Gericht anwesend. Seit der Festnahme Gershkovichs gibt es Spekulationen, dass es erneut einen Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA geben könnte.

US-Präsident Joe Biden hatte die Festnahme Gershkovichs kürzlich als "völlig illegal" bezeichnet. Die Inhaftierung des "Wall Street Journal"-Reporters "überschreitet die Grenzen", sagte er. Die Spitzenvertreter der Demokraten und Republikaner im US-Senat haben zudem in einer gemeinsamen Erklärung die Festnahme Gershkovichs verurteilt und seine sofortige Freilassung verlangt.