Erneute Prüfung der Doktorarbeit Giffey will gegen FU Berlin klagen

Noch im November könnte Franziska Giffey Chefin der Berliner SPD werden - und im kommenden Jahr Regierende Bürgermeisterin. Doch die FU Berlin will nun erneut ihre Doktorarbeit auf Plagiate überprüfen. Nach Informationen von ntv will die Familienministerin juristisch dagegen vorgehen.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will im Streit um ihre Doktorarbeit gegen die Berliner Freie Universität (FU) klagen. Wie ntv aus dem Umfeld der SPD-Politikerin erfuhr, will sie Rechtsmittel gegen die Neueröffnung des Prüfverfahrens einlegen. Die Klage beruft sich demnach auf den sogenannten Vertrauensschutz, da die erste Prüfung von Giffeys Doktorarbeit bereits mehr als ein Jahr her ist. Seitdem habe sich keine neue Sachlage ergeben, hieß es.

Giffey werden Plagiate in ihrer Promotionsarbeit vorgeworfen. Eine erste Prüfung endete 2019 mit einer Rüge. Der Ministerin wurde der Doktortitel aber nicht aberkannt. Inzwischen hat die Universität allerdings eine erneute Prüfung bis Ende Februar angekündigt. Dazu soll der Promotionsausschuss des Fachbereichs Politik- und Sozialwissenschaften ein Gremium einsetzen.

Zur Begründung berief sich die FU auf ein Gutachten, wonach eine Rüge nur in einem minderschweren Fall ausgesprochen werden dürfe. Ein solcher sei jedoch "im Schlussbericht des Prüfungsgremiums für die Dissertation nicht dargetan worden". Deshalb sei "eine erneute Prüfung durchzuführen", nach der eine neue Entscheidung gefällt werden soll.

AKK fordert bei Aberkennung Rücktritt

Ende vergangener Woche hatte Giffey erklärt, künftig auf ihren Doktortitel zu verzichten. Sie wolle allerdings weiter im Amt bleiben. Der Schritt verhindert eine neue Prüfung nicht, denn formal kann der Titel nur von der Universität aberkannt werden. Der Fall ist auch deshalb brisant, weil Giffey noch im November als Landesvorsitzende der Berliner SPD kandidieren will. Damit könnte sie auch Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2021 werden - und dem derzeitigen Regierenden Bürgermeister Michael Müller nachfolgen.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte Giffey derweil auf, bei einer Aberkennung ihres Doktortitels zurückzutreten. Die Prüfung der Arbeit und der Vorwürfe müssten "schnell zu einem Ende gebracht werden", sagte die Bundesverteidigungsministerin. "Sollte sich herausstellen, dass sich diese Vorwürfe bewahrheiten, gehe ich davon aus, dass Frau Giffey das tut, was sie nämlich selbst schon angekündigt hat", sagte Kramp-Karrenbauer.