310.000 Impfdosen aus einer zusätzlichen Biontech-Lieferung sollen in das Saarland sowie nach Bayern, Thüringen und Sachsen gehen. Diese Bundesländer leiden unter den hohen Infektionszahlen in Frankreich und Tschechien.

Aus einer zusätzlichen Lieferung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer an Deutschland soll der größte Teil an Grenzregionen im Saarland, in Bayern, Sachsen und Thüringen gehen. Das geht aus der Beschluss-Empfehlung des Kanzleramts für den heutigen Impfgipfel von Bund und Ländern hervor.

Insgesamt liefert Biontech 4 Millionen Dosen Impfstoff zusätzlich an die Europäische Union. Davon entfallen 580.000 Dosen auf Deutschland. "Diese sollen insbesondere für Hotspots und zur Abwehr von Virusmutanten eingesetzt werden", heißt es in dem Entwurf, der ntv vorliegt.

In der 14. Kalenderwoche, die am 5. April beginnt, sollen 270.000 Impfdosen der zusätzlichen Biontech-Lieferung an die Impfzentren und die schon impfenden Arztpraxen gehen. Den Rest, 310.000 Impfdosen, bekommen das Saarland sowie Bayern, Thüringen und Sachsen. Diese Bundesländer leiden unter den hohen Infektionszahlen in Tschechien beziehungsweise in Frankreich, speziell im französischen Département Moselle. Die Menge der Impfdosen, die jeweils in diese Bundesländer geht, steht noch nicht fest.

Die Grenzregionen zu Tschechien sollen mehr Impfstoffe erhalten, "um den Infektionseintrag aus Tschechien nach Deutschland zu begrenzen", wie es im Entwurf für den Impfgipfel heißt. Im Saarland soll die Verbreitung der südafrikanischen Virusvariante in Deutschland begrenzt werden.

Im April herrscht weiter Knappheit

Perspektivisch sei es erforderlich, dass die niedergelassenen Ärzte sowie Betriebsärzte in die Impfkampagne eingebunden werden. "Im April werden die Impfstoffmengen jedoch noch knapp sein", heißt es im Entwurf für den Beschlusstext weiter. An der Priorisierung soll deshalb weiter festgehalten werden.

Wann genau die Arztpraxen mit Impfstoff beliefert werden, geht aus dem Entwurf nicht hervor, statt einer Zahl für die Kalenderwoche steht dort "XX"; der Zeitpunkt muss also noch ausgehandelt werden. Bayern schlägt vor, die Priorisierung gemäß der Coronavirus-Impfverordnung nur als Empfehlung an die Arztpraxen zu geben.

Die Arztpraxen seien aufgefordert, zunächst "schwerpunktmäßig immobile Patientinnen und Patienten in der eigenen Häuslichkeit" sowie Risikogruppen mit Vorerkrankungen zu impfen, so der Entwurf. "Aufgrund der zunächst noch sehr geringen Liefermengen pro Woche in der Größenordnung von 20 Impfdosen pro Praxis für ca. 50.000 Hausarztpraxen (1 Mio. Dosen insgesamt) wird zunächst etwa eine Impfsprechstunde pro Woche ermöglicht."

Weiter heißt es in dem Text, Bund und Länder "halten an dem Ziel fest, im Sommer allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot machen zu können".