Seit der Nacht zum Freitag wird in den Vereinigten Staaten die viel kritisierte Abschiebepraxis nicht mehr angewendet. Laut der Grenzpatrouille hat sich seitdem die Lage an der Südgrenze etwas beruhigt: Die Behörden verzeichnen einen 50-prozentigen Rückgang von Festnahmen oder Ausweisungen.

Nach dem Auslaufen der während der Corona-Pandemie eingeführten US-Abschieberegelung Title 42 haben US-Grenzbehörden einen Rückgang um 50 Prozent bei Migranten ohne Papiere an der Grenze zwischen den USA und Mexiko verzeichnet. "In den vergangenen zwei Tagen haben die US-Grenzpatrouillen - im Vergleich zu vorher in dieser Woche - einen Rückgang um 50 Prozent erlebt", sagte US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas in einer CNN-Talkshow. Da es sich jedoch erst um den dritten Tag nach dem Auslaufen der Regelung handele, sei es noch "zu früh", um die künftige Entwicklung bei den Grenzübertritten vorauszusagen.

Title 42 war in der Nacht auf Freitag um Mitternacht US-Ostküstenzeit ausgelaufen. Die US-Behörden hatten sich in den vergangenen Wochen auf einen möglichen Ansturm von Migranten aus Süd- und Mittelamerika vorbereitet, US-Präsident Joe Biden sagte, die Lage könne "für eine Weile chaotisch sein". Die im März 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie unter Bidens Vorgänger Donald Trump eingeführte Regelung Title 42 erlaubte eine umgehende Abschiebung von an der Grenze zu Mexiko aufgegriffene Migranten ohne Papiere. Begründet wurde dies mit dem Kampf gegen das Coronavirus. Kritikern zufolge war die Pandemie aber nur ein Vorwand, um eine harte Grenzpolitik durchzusetzen.

Die USA kehren nun zur Anwendung der sogenannten Titel-8-Regelung zurück. Der administrative Aufwand für die Grenzschützer ist damit höher, denn Migranten dürfen nicht mehr ohne reguläres Verfahren abgeschoben werden. Gleichzeitig gibt es eine strengere Handhabe: So sieht die Titel-8-Regelung im Falle eines illegalen Einwanderungsversuchs ein fünfjähriges Wiedereinreiseverbot vor. Es können auch Geld- und Gefängnisstrafen verhängt werden.

Der Republikaner Mark Green warf der US-Regierung vor, die Zahlen zu verschleiern. Was Mayorkas nicht erwähnt habe, sei, dass es zuletzt mehr Grenzübertritte gegeben habe "als in jeder anderen Woche unserer Geschichte", sagte der Vorsitzende des Heimatschutzausschusses im US-Repräsentantenhaus. Wegen des Endes von Titel 42 habe es eine Erwartungshaltung bei den Migrantinnen und Migranten gegeben - diese seien deshalb in "rekordverdächtiger" Zahl an die Südgrenze gekommen, so Green.