Erst nach langem Zögern reagieren die Briten mit Maßnahmen auf die Ausbreitung des Coronavirus. In den kommenden drei Wochen müssen britische Bürger ihren Alltag noch stärker einschränken. Zusammenkünfte mit mehr als zwei Personen sind künftig untersagt.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat in einer Ansprache zum Coronavirus-Ausbruch an die Bevölkerung gewandt und die Verschärfung der Schutzmaßnahmen angekündigt. Darunter fallen auch drastische Ausgangsbeschränkungen. Britische Bürger sollten das Haus nur noch Einkäufe des Grundbedarfs und medizinische Versorgung verlassen. Zusammenkünfte mit mehr als zwei Personen sind ebenfalls untersagt. Sport im Freien solle nur noch alleine gemacht werden, der Weg zur Arbeit sei weiterhin erlaubt, aber nur wenn nicht von Zuhause gearbeitet werden könne.

"Ab heute Abend muss ich dem britischen Volk eine sehr einfache Anweisung geben - Sie müssen zu Hause bleiben", sagte Johnson. Das Entscheidende sei, die Ausbreitung der Krankheit zwischen den Haushalten zu stoppen.

Zuvor hatte sich die Regierung in London mit Zwangsmaßnahmen stark zurückgehalten. Erst nach langem Zögern wurden Ende vergangener Woche Schulen, Pubs und Restaurants geschlossen. Am Wochenende hatten unzählige Briten noch das schöne Wetter für Ausflüge in städtischen Parks und Erholungsgebiete genutzt - zu viele, um den notwendigen Abstand einhalten zu können. Das BBC-Fernsehen zeigte noch am Montag Bilder von überfüllten U-Bahnen in London.

Die Zahl der Toten durch die vom Coronavirus hervorgerufene Lungenkrankheit Covid-19 in Großbritannien stieg am Montag unterdessen 335. Kritiker der Regierung fordern seit langem schärfere Maßnahmen, um den Ausbruch einzudämmen. Sie fürchten, Großbritannien könnte noch härter getroffen werden als Italien, sollte der chronisch unterfinanzierte Nationale Gesundheitsdienst NHS unter der Last der Epidemie zusammenbrechen.