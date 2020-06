Während der EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte strebt die Bundesregierung eine Reform des EU-Asylsystems an. Die Grünen fordern, bei der Flüchtlingsverteilung notfalls auf willige Staaten zu setzen. Vor allem aber müsse der Deal mit der Türkei neu verhandelt werden.

Vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Luise Amtsberg, die Bundesregierung aufgefordert, den Vorsitz für eine Neuverhandlung des EU-Türkei-Deals zu nutzen. "Diese Vereinbarung, wie wir sie jetzt haben, ist eine schlechte. Sie setzt die ganze EU unter Druck. Deshalb muss sie abgeschafft und ersetzt werden", sagte Amtsberg im "ntv Frühstart". Man brauche zwar eine Kooperation mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und müsse sein Land dabei unterstützen, gute Bedingungen für Flüchtlinge zu schaffen. Das sei aber nur ein Teil der Lösung. "Der zweite ist, dass auch Europa aufnehmen muss und Menschen hier dauerhaft eine Zukunft bieten muss."

Kritisch sieht Amtsberg die Vorschläge von Innenminister Horst Seehofer zur geplanten Reform des EU-Asylsystems während der deutschen Ratspräsidentschaft. Der Plan des CSU-Politikers, schon an den EU-Außengrenzen zu überprüfen, ob Flüchtlinge asylberechtigt sind, sei mit europäischem Recht nicht vereinbar. Wenn Deutschland nur bereit sei, Menschen mit guter Bleibeperspektive aufzunehmen, müssten Menschen ohne Bleibeperspektive in Lagern zum Beispiel in Griechenland bleiben. "Wenn man so versucht, eine europäische Solidarität zum Ausdruck zu bringen und gemeinsam Lösungen zu finden, dann wird das natürlich scheitern", sagte die Grünen-Politikerin.

Amtsberg zeigte sich offen für Zentren in der gesamten EU, von denen aus Flüchtlinge verteilt werden könnten. Man müsse eine Verteilungsquote einführen. Natürlich würden Staaten wie Ungarn ein Problem damit haben, sich darauf zu verständigen. "Wenn es nicht gelingt, mit diesen Staaten ein Einvernehmen herzustellen, dann muss man eben mit den Staaten der Willigen vorangehen. Der andere Weg wäre der, den wir jetzt haben - und der funktioniert ja nicht."

Die Zusage der Bundesregierung, 243 weitere minderjährige Flüchtlinge von den griechischen Inseln nach Deutschland zu holen, begrüßte die Grünen-Politikerin, sagte aber auch: "Es ist natürlich viel zu wenig und es fehlt die grundsätzliche Lösung. Wenn wir jedes Mal erneut diskutieren über eine Handvoll von Menschen, dann werden wir diese Situation an den Außengrenzen niemals in den Griff bekommen." Außerdem müssten Resettlement-Programme nicht nur fortgeführt, sondern auch zahlenmäßig ausgeweitet werden.