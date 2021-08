Für den Wandel der deutschen Autoindustrie hin zu klimaschonenderen Antrieben steht vom Bund eine milliardenschwere Unterstützung bereit. Die Grünen wollen in der nächsten Legislaturperiode noch weiter gehen und fordern einen Zuschuss für Lastenfahrräder.

Die Grünen wollen in der nächsten Legislaturperiode eine Milliarde Euro zur Förderung von Lastenfahrrädern ausgeben. Eine Million Lastenräder sollten vom Bund mit jeweils 1000 Euro Zuschuss gefördert werden, sagte der Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Anders als bisher sollten auch privat genutzte Lastenräder Anspruch auf einen Zuschuss haben. Derzeit können nur Firmen, Kommunen oder Vereine eine Förderung beantragen.

"Saubere Mobilität gibt es nicht zum Nulltarif", sagte Kindler. Lastenrädern komme in der Verkehrswende eine wesentliche Bedeutung zu. Viele Handwerkerinnen und Kleinunternehmer könnten ihre Dienstleistungen und Fahrten auch mit E-Lastenrädern anbieten. Für sie gebe es aber zu wenig Fördermittel. Gleiches gelte für Leihsysteme für E-Lastenräder und für Familien, die sich ein Lastenrad anschaffen wollten.

In ihrem Wahlprogramm fordern die Grünen, dass Deutschland ein "Fahrradland" werden soll. Ihre Vision ist es, ein lückenloses Fahrradnetz in ganz Deutschland mit Anschlüssen in den Grenzregionen zu schaffen. "Das Fahrrad hat für die Mobilitätswende riesiges Potenzial. Bereits jetzt boomt die Fahrradindustrie und schafft Arbeitsplätze." Die Anzahl der Wege mit Rad und zu Fuß solle bis 2030 verdoppelt werden.