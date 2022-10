Kurz vor wichtigen Wahlen in den USA dringt ein Mann in das Haus von US-Repräsentantenhaus-Sprecherin Pelosi ein und schlägt deren Ehemann mit einem Hammer. Die zuständige Staatsanwaltschaft will ihn wegen versuchten Mordes anklagen. Ermittler untersuchen unterdessen die Gründe der Tat.

In den USA soll der Täter, der den Ehemann der US-Repräsentantenhaus-Sprecherin Nancy Pelosi mit einem Hammer auf dem Kopf schlug, wegen versuchten Mordes angeklagt werden. Wie die Staatsanwaltschaft von San Francisco mitteilte, wird am Montag formell Anklage gegen den 42-Jährigen erhoben werden.

Den Aufzeichnungen der Polizei zufolge wurde der Mann wegen des Verdachts auf versuchten Mordes, eines Angriffs mit einer tödlichen Waffe, Misshandlung älterer Menschen, Körperverletzung, wegen Einbruchs sowie weiterer Straftaten festgenommen.

Der Täter war am Freitag in das Wohnhaus des Paares eingebrochen. Er soll "Wo ist Nancy?" gerufen und dem 82-jährigen Ehemann der Politikerin, Paul Pelosi, mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen sowie seinen Arm und seine Hände verletzt haben. Nancy Pelosi hielt sich zum Zeitpunkt des Angriffs in Washington auf, flog aber nach der Tat nach San Francisco, um bei ihrem Mann zu sein.

"Wir wissen, dass dies keine Zufallstat war"

Wie der Polizeichef von San Francisco, William Scott, einer Pressekonferenz am Freitagabend sagte, werden die Ermittler von FBI-Agenten unterstützt. Noch wisse man nicht, was der Auslöser für den Einbruch in das Haus war. "Wir wissen, dass dies keine Zufallstat war", so Scott.

Der 42-jährige Täter sei durch eine Hintertür in das Haus der Pelosis eingedrungen. Luftaufnahmen zeigten zersplittertes Glas auf der Rückseite des Hauses. US-Präsident Joe Biden sagte am Samstag vor Reportern in Wilmington, Delaware, dass es dem Ehemann von Pelosi nun besser gehe und der Angriff offenbar Nancy gegolten habe.

Der Vorfall ereignete sich nur etwa eineinhalb Wochen vor den Zwischenwahlen am 8. November und schürt die Furcht vor politischer Gewalt im Vorfeld der Abstimmung. Es werden gut ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Derzeit haben die Demokraten von US-Präsident Joe Biden und Nancy Pelosi die Mehrheit im Repräsentantenhaus, könnten sie aber bei den Wahlen verlieren und damit auch Pelosi ihr Spitzenamt. Protokollarisch ist sie in den USA die Nummer drei nach Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris. Pelosi wird häufig von den Republikanern kritisiert und ist oft Ziel verbaler Attacken.