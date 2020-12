Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff entlässt Innenminister Stahlknecht. Haseloff reagiert damit auf Stahlknechts Ankündigung, mit einer Minderheitsregierung weiterzumachen, sollte die Kenia-Koalition platzen.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat Innenminister Holger Stahlknecht entlassen. Er zog damit die Konsequenz aus einem nicht abgesprochenen Interview zum Koalitionsstreit um den Rundfunkbeitrag und die Ankündigung einer CDU-Minderheitsregierung, wie die Staatskanzlei mitteilte. Pikant daran: Sowohl Haseloff als auch Stahlknecht gehören der CDU an. Zudem ist Stahlknecht der CDU-Chef von Sachsen-Anhalt.

Ministerpräsident Haseloff hat den Machtkampf - vorerst - für sich entschieden. (Foto: imago images/Political-Moments)

Wesentlicher Grund für die Entlassung sei, dass Stahlknecht "unabgestimmt während der laufenden Bemühungen des Ministerpräsidenten, die 2016 gebildete Koalitionsregierung zu stabilisieren, öffentlich den Koalitionsbruch und die Möglichkeit einer allein von der CDU gebildeten Minderheitsregierung in den Raum gestellt hat", heißt es in einer Pressemitteilung der Staatskanzlei.

Haseloff verfolge weiterhin das Ziel, "in der für das Land schwierigsten Phase der Überwindung einer Pandemie bisher unvorstellbaren Ausmaßes eine in jeder Hinsicht handlungsfähige Regierung anzuführen, die auch im Landtag über verlässliche Mehrheiten verfügt", so die Erklärung weiter. Das dafür notwendige Vertrauensverhältnis sei durch Stahlknecht so schwer gestört worden, "dass er der Landesregierung nicht weiter angehören kann".

Als CDU-Landeschef dürfte Stahlknecht allerdings auch weiterhin an Koalitionsrunden teilnehmen.

"Hier will jemand einen Machtkampf entscheiden"

SPD und Grüne hatten Stahlknecht zuvor vorgeworfen, den Koalitionsstreit zu wollen, um Haseloff zu stürzen. Stahlknecht hatte in einem Interview mit der Magdeburger "Volksstimme" angekündigt, mit einer Minderheitsregierung weiterzuregieren, sollte die Koalition aus CDU, SPD und Grünen den Streit nicht überstehen. Das hatte Haseloff bislang ausgeschlossen.

SPD-Fraktionschefin Katja Pähle warf Stahlknecht vor, persönliche Ziele zu verfolgen. "Hier will jemand die Chance ergreifen, den Machtkampf in der CDU doch noch für sich zu entscheiden", sagte Pähle. "Der Versuch einer strategischen Rechtsverschiebung ist ein gezielter Dammbruch und eine offene Kampfansage an den Ministerpräsidenten."

Stahlknecht war lange als möglicher Nachfolger von Haseloff gehandelt worden. Nach mehreren Fehltritten und Skandalen in seinem Ministerium und in der CDU hatte er dem Ministerpräsidenten bei der Spitzenkandidatur für die nächste Landtagswahl im Juni 2021 aber den Vortritt gelassen.

Bei dem Koalitionskrach in Sachsen-Anhalt geht es inhaltlich um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags, politisch um den Fortbestand der Koalition. SPD und Grüne sind für die Erhöhung, die vom Landtag abgesegnet werden muss, die CDU ist dagegen. Da die CDU mit der AfD eine rechnerische Mehrheit hat, könnte sie die Erhöhung blockieren. Beide Seiten werfen sich vor, gegen den Koalitionsvertrag zu verstoßen.