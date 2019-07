In Hessen feuert ein Mann aus einem Auto mehrfach auf einen 26 Jahre alten Eritreer und verletzt ihn schwer. Den Schützen findet die Polizei wenig später tot auf. Es soll einen Abschiedsbrief geben.

Ein 26-Jähriger ist am Montag im hessischen Wächtersbach zwischen Frankfurt und Fulda durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main teilte mit, dahinter könne ein fremdenfeindliches Motiv stecken. Der Angeschossene, ein eritreischer Staatsangehöriger, wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Der mutmaßliche Schütze sei später von Polizisten lebensgefährlich verletzt gefunden worden - und kurz danach im Krankenhaus gestorben.

Schüsse auf Eritreer im hessischen Wächtersbach: Die Polizei findet den mutmaßlichen Schützen später leblos. (Foto: hr/ Heiko Schneider)

Laut Mitteilung floh der mutmaßliche Täter nach den Schüssen zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen ihrer Fahndung seien Polizisten einige Stunden später am Nachmittag an der hessisch-bayerischen Grenze auf ein Fahrzeug getroffen, in dem sich ein lebloser 55-Jähriger befunden habe. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um den Schützen handeln.

Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft betonte, "dass der Tod des mutmaßlichen Schützen nicht von Polizeikräften verursacht" worden sei.

Nach Informationen des Hessischen Rundfunks (hr) fanden die Einsatzkräfte einen Abschiedsbrief des 55-Jährigen. Darin sei es offenbar auch um die Tat gegangen. Ob der mutmaßliche Täter psychisch krank gewesen sei, war zunächst unklar. Laut hr gab es aber keine Hinweise darauf. Auch nicht darauf, dass er geistig verwirrt gewesen sei. Vielmehr spreche einiges dafür, dass der Mann gezielt auf einen Migranten geschossen habe.