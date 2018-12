Politik

Der Tag: Hyäne Fischer will für Österreich zum ESC

Der Name klingt vertraut und falsch zugleich: "Hyäne Fischer" will 2019 für Österreich beim Eurovision Song Contest (ESC) in Israel an den Start gehen. Die Bewerbung sei eingegangen, teilte der Österreichische Rundfunk (ORF) mit.

Dabei ist nicht ganz klar, um wen es sich bei der jungen Frau handelt, deren Name sich an den von Schlagerstar Helene Fischer anlehnt. Nach Darstellung des Wiener Stadtmagazins "Falter" ist "Hyäne" eine Kunstfigur aus dem feministischen Umfeld. Dahinter stecke eine eher weniger bekannte Wiener Schauspielerin, die Stimme erinnere an eine Sängerin mit dem Künstlernamen "Gustav".

Das Musik-Video "Im Rausch der Zeit" ("Siehst du den Nebel in den Bergen stehen?") wurde auf Youtube bis Donnerstagabend mehr als 117.000 Mal angeklickt.

Quelle: n-tv.de