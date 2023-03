Ukrainische Experten entdecken auf erbeuteten Waffen Markierungen des russischen Geheimdienstes FSB. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Sicherheitsdienst Inspektionen von russischer Ausrüstung durchführt. Das hätte laut ISW weitreichende Folgen.

Der russische Föderale Staatssicherheitsdienst (FSB) scheint zu versuchen, in die russische Verteidigungsindustrie (DIB) einzudringen, und zwar in einer Weise, die an die Verstrickung des KGB mit dem sowjetischen Militärapparat erinnert. Das schreibt das Institute for the Study of War (ISW) in seinem täglichen Update. Der Sprecher des ukrainischen Zentrums für Militärausrüstungen, Andrii Rudyk, erklärte, ukrainische Experten hätten FSB-Markierungen auf vielen russischen Waffenkomponenten gefunden, die ukrainische Streitkräfte zerstört oder auf dem Schlachtfeld erbeutet hätten.

Die Markierungen seien nicht nur auf Ausrüstungsgegenständen wie Panzern zu finden, sondern auch auf Mikroschaltkreisen der Waffen, so Rudyk. Es werde deshalb vermutet, dass der FSB eine Ausrüstungsinspektion solcher Waffen durchgeführt habe. Dies bedeute vermutlich, dass der FSB der russischen Militärführung nicht traut und dementsprechend Kontrollen russischer Ausrüstung durchführe.

FSB-Kennzeichnungen auf russischer Ausrüstung und Waffenkomponenten hätten, falls sie sich bestätigen, weitreichende Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen dem FSB, dem russischen Geheimdienst und dem russischen Militärapparat im Allgemeinen. Entweder habe FSB-Direktor Alexander Bortnikow seine Behörde angewiesen, diese Untersuchungen auf Anweisung des russischen Präsidenten Wladimir Putin durchzuführen, oder Bortnikow hat diese Anweisung unabhängig von Putin erteilt, schreibt der ISW. In beiden Fällen würde sich der FSB in die Verfahren zur Beschaffung und Überprüfung von Ausrüstung einmischen.

Das erinnert an die Verstrickungen des KGB (Vorgänger des FSB) mit dem sowjetischen Militär. Der KGB durchdrang damals die Rote Armee und die sowjetische Rüstungsindustrie auf ähnliche Weise.