In Bremen könnte erstmals überhaupt die CDU stärkste Kraft sein.

In Bremen geht die SPD historisch unter

CDU wohl stärkste Kraft In Bremen geht die SPD historisch unter

Die letzte Bastion der deutschen Sozialdemokraten ist Prognosen zufolge gefallen. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik wird die SPD demnach bei Bremens Bürgerschaftswahl nur zweitstärkste Kraft.

Bei der Landtagswahl in Bremen liegt die CDU Prognosen zufolge knapp vor der SPD. Nach Angaben von ARD und ZDF könnte die CDU damit erstmals seit mehr als 70 Jahren stärkste Kraft in der Bremer Bürgerschaft werden. Die SPD von Bürgermeister Carsten Sieling erhielt laut den Prognosen 24,5 Prozent, die CDU mit Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder 25,5 bis 26,5 Prozent. Zulegen konnten Grüne (18,0 bis 18,5 Prozent) und Linke (12 Prozent), die FDP kommt auf 6 Prozent, die AfD auf 5 bis 7 Prozent. Die örtliche rechtspopulistische Partei Bürger in Wut (BIW) kommt auf 2,5 bis 2,8 Prozent. Unklar ist noch, welche Koalition künftig das kleinste deutsche Bundesland regiert.

Bremen ist das einzige Bundesland mit einer vier- statt fünfjährigen Legislaturperiode. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 fuhr die SPD mit 32,8 Prozent das schlechteste Ergebnis seit Kriegsende ein. Als Konsequenz war der damalige Bürgermeister Jens Böhrnsen von der SPD zurückgetreten. Die CDU kam damals auf 22,4 Prozent, die Grünen erreichten 15,1 Prozent, die Linken 9,5 Prozent, die FDP kam auf 6,6 und die AfD auf 5,5 Prozent.

Die Wahlbeteiligung wird aller Voraussicht nach höher als vor vier Jahren. Bis 16 Uhr hatten 46,9 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Briefwahlstimmen waren dabei nicht berücksichtigt. Bei der Landtagswahl 2015 lag die Wahlbeteiligung zum selben Zeitpunkt bei 35,5 Prozent, am Ende betrug sie 50,2 Prozent. "Das wird diesmal definitiv mehr", sagte Wahlleiterin Evelyn Temme.

Bremen macht den Auftakt zu den Landtagswahlen in diesem Jahr. Im Herbst folgen Brandenburg, Sachsen und Thüringen.