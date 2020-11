Gegendemonstranten stellen sich in Leipzig den "Querdenkern" in den Weg.

Abermals ist Leipzig Schauplatz einer Kundgebung von Kritikern der Corona-Maßnahmen. Doch auch Gegendemonstrationen sind angekündigt. Ein massives Aufgebot der Polizei soll verhindern, dass die Situation außer Kontrolle gerät. Kein einfaches Unterfangen, wie ein Sprecher einräumt.

In der Leipziger Innenstadt haben sich zahlreiche Menschen versammelt, um gegen eine Kundgebung von Kritikern der Corona-Maßnahmen zu protestieren. Am Samstagmittag kamen mehrere Hundert Menschen auf dem Augustusplatz zusammen.

Aufgerufen hatte das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz", das an drei zentralen Orten der Stadt Kundgebungen angemeldet hat. Auf dem Kurt-Masur-Platz hatten wiederum Gegner der Corona-Politik eine Versammlung mit 250 Teilnehmern angemeldet. Zu Beginn der Veranstaltung war der Platz jedoch noch weitgehend leer.

Wasserwerfer und Räumpanzer

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot aus mehreren Bundesländern im Einsatz, sie brachte Wasserwerfer und Räumpanzer in der Nähe des Demonstrationsgeschehens in Stellung. Zudem setzten die Beamten Sperrgitter ein, um die Versammlungen voneinander zu trennen.

Die Lage sei nicht einfach, sagte ein Polizeisprecher. Erst vor zwei Wochen hatte eine große, teils chaotische "Querdenken"-Demonstration in Leipzig für Ärger und heftige politische Debatten gesorgt.

Proteste in mehreren Städten

Insgesamt sind am Samstag acht Versammlungen an verschiedenen Orten in der Messestadt angekündigt, fünf davon stehen im Zusammenhang mit Kritik an der aktuellen Corona-Politik und Gegenprotesten. Die Polizei rechnet mit Teilnehmerzahlen im vierstelligen Bereich.

Derzeit sind in Sachsen wegen der Corona-Lage nur maximal 1000 Teilnehmer pro Kundgebung erlaubt. Die Polizei verwies zudem auf die geltenden Auflagen - wie Mindestabstand und Maskenpflicht. Auch in anderen Städten in Deutschland waren am Samstag Proteste gegen die Corona-Politik angekündigt - etwa in Bochum, Göppingen und Hannover.