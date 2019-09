Breiten-Premier Johnson will den Brexit bis 31. Oktober: "hoffentlich mit einem Abkommen, nötigenfalls aber ohne".

Ende Oktober will Premier Johnson Großbritannien aus der EU haben - mit oder ohne Abkommen. Per Gesetz hat das Unterhaus Johnson aber dazu gezwungen, in Brüssel um eine Verschiebung zu bitten. Johnson sträubt sich vehement, scheitert aber mit seinem Antrag auf Neuwahlen.

Der britische Regierungschef Boris Johnson will trotz eines neuen Gesetzes zur Verhinderung eines No-Deal-Brexit keine Fristverlängerung für den EU-Austritt seines Landes beantragen. Gleichzeitig muss er aber erneut eine herbe Niederlage im Unterhaus einstecken. Das lehnte den Antrag Johnsons auf vorgezogene Neuwahlen in Großbritannien erneut ab. Die notwendige Zweidrittelmehrheit wurde klar verfehlt.

Es gibt damit keine Möglichkeit mehr für eine Neuwahl vor dem geplanten Brexit-Datum am 31. Oktober. "Ich werde nicht um eine weitere Verschiebung bitten", hatte Johnson zuvor klargestellt. Er werde beim EU-Gipfel Mitte Oktober den EU-Austritt seines Landes zum 31. Oktober aushandeln - "hoffentlich mit einem Abkommen, nötigenfalls aber ohne".

Die britische Königin Elizabeth II. hatte am Montag ein Gesetz gebilligt, mit dem ein harter EU-Austritt ohne Abkommen verhindert werden soll. Es verpflichtet Johnson dazu, eine Brexit-Verschiebung um drei Monate zu beantragen, falls es bis zum 19. Oktober keine Einigung mit der EU auf ein Abkommen geben sollte.