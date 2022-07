Innerhalb nur eines Tages verliert der britische Premierminister Johnson große Teile seiner Regierungsmannschaft: Zahlreiche Minister schmeißen hin. Die Verbliebenen suchen ihn im Regierungssitz auf, einige fordern Johnson zum Rücktritt auf. Der aber weigert sich - und wirft einen Minister raus.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat Medienberichten zufolge die Aufforderung einer Reihe von Kabinettsmitgliedern zum Rücktritt zurückgewiesen. Wie der Sender Sky News am Abend berichtete, hatte eine Delegation von Kabinettsmitgliedern Johnson im Regierungssitz 10 Downing Street besucht und dazu aufgefordert, sein Amt niederzulegen. Darunter soll unter anderem der erst am Dienstag auf seinen Posten berufene Finanzminister Nadhim Zahawi gewesen sein. Sein Vorgänger Rishi Sunak hatte nur Stunden vorher das Amt aus Protest gegen Johnsons Führungsstil niedergelegt.

Ebenfalls zu der Delegation soll Verkehrsminister Grant Shapps gehört haben. Gegen Johnson gestellt haben sollen sich auch die bislang ultra-loyale Innenministerin Priti Patel, Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng sowie Bau- und Wohnungsminister Michael Gove. Zudem legten seit Dienstag rund drei Dutzend konservative Abgeordnete ihre Regierungs- und Parteiämter nieder.

Johnson: Werde nicht gehen

Wie die BBC und der "Guardian" berichteten, warf Johnson daraufhin Gove am Abend kurzerhand raus. Chris Mason, der politische Redakteur der BBC, zitierte auf Twitter eine Quelle aus der Regierung, die die Entlassung Goves wie folgt erklärte: "Es kann nicht sein, dass eine Schlange, die bei keinem der wichtigen Argumente auf der Seite der Partei steht, dann fröhlich die Presse informiert, dass sie die Absetzung des Regierungschefs gefordert hat. So kann man nicht arbeiten."

Johnson habe den Kabinettskollegen laut britischen Medien außerdem gesagt, dass er nicht gehen werde, berichtete Sky News am Abend unter Berufung auf Partei- und Regierungskreise. Andernfalls werde das Land ins Chaos gestürzt und die Konservativen bei der nächsten Parlamentswahl abgestraft, so Johnson den Berichten zufolge. Damit bleibt nur eine Änderung der Tory-Parteiregeln, um ein weiteres Misstrauensvotum gegen Johnson einzuleiten und den Premier zu stürzen. Erwartet wird, dass dies am kommenden Montag geschehen könnte.

Der Tory-Parteichef hatte erst vor einem Monat eine Misstrauensabstimmung in seiner Fraktion knapp überstanden. Den bisherigen Regeln der Tory-Partei zufolge darf für die Dauer von zwölf Monaten nach der Abstimmung kein neuer Versuch unternommen werden. Seiner Sprecherin zufolge will er sich der Herausforderung stellen. Ein weiteres Misstrauensvotum dürfte Johnson angesichts der wachsenden Kritik innerhalb seiner Partei kaum überstehen.