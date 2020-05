Menschen beten während einer Kundgebung für Ahmaud Arbery. Der 25-Jährige war am 23. Februar in der Stadt Brunswick beim Joggen erschossen worden.

Der Fall, eines von zwei Weißen erschossenen Afro-Amerikaners, sorgt in den USA für große Empörung. Erst Monate nach der Tat werden zwei Verdächtige festgenommen. Die schleppenden Ermittlungen rufen nun das US-Justizministerium auf den Plan.

Wegen der schleppenden Ermittlungen nach tödlichen Schüssen auf einen unbewaffneten Schwarzen fordert der Justizminister des US-Bundesstaats Georgia eine unabhängige Untersuchung des Vorgangs. Es gehe um eine "komplette und transparente" Aufarbeitung der Tötung von Ahmaud Arbery, teilte Minister Chris Carr mit. Deshalb habe er das US-Justizministerium um das Einleiten einer Untersuchung zu den örtlichen Ermittlungen gebeten.

Der Fall hatte in den USA für großes Aufsehen und Entrüstung gesorgt. Der 25-jährige Arbery war in der Stadt Brunswick beim Joggen erschossen worden. Die Tat ereignete sich bereits am 23. Februar, es wurde aber niemand festgenommen. Die Ermittlungen kamen erst richtig in Gang, als der Fall vor wenigen Tagen durch ein verstörendes Handy-Video breite Aufmerksamkeit erlangte.

Der erste mit dem Fall befasste Staatsanwalt hatte das Vorgehen der McMichaels noch als legitim eingestuft und eine Festnahme nicht für nötig gehalten. In einem von US-Medien veröffentlichten Schreiben argumentiert George Barnhill, die beiden Männer hätten einen "Verdächtigen" stoppen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollen. Arbery habe seinen mit einem Gewehr bewaffneten Sohn dann aber "gewaltsam angegriffen". Sowohl das Festhalten, als auch das offene Tragen von Waffen sei "absolut legal.

Vater und Sohn wegen Mordes angeklagt

Die zwei weißen Tatverdächtigen, der 64 Jahre alte Gregory M. und sein 34 Jahre alter Sohn Travis waren am Donnerstag festgenommen worden. Ihnen wird schwere Körperverletzung und Mord zur Last gelegt. Den Ermittlern zufolge hatten die Tatverdächtigen Arbery mit zwei Schusswaffen konfrontiert, als dieser in dem Viertel unterwegs war.

Arbery wurde in US-Medien als Athlet beschrieben, der regelmäßig trainierte. Das vom Anwalt seiner Familie, Lee Merritt, auf Twitter verbreitete Video zeigt, wie ein Jogger auf einen stehenden Pick-up zuläuft. Als dieser um das Fahrzeug herumläuft, wird er in ein Handgemenge mit einem Mann mit einem Gewehr verwickelt. Ein weiterer Mann auf der Ladefläche scheint zugleich eine Handfeuerwaffe in Anschlag zu bringen. Dann sind Schüsse zu hören.