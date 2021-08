Mit einem Blitzfeldzug bringen die radikalislamischen Taliban fast ganz Afghanistan unter ihre Kontrolle. Nun fällt Dschalalabad. Die Hauptstadt Kabul ist nicht in ihren Händen - noch nicht. Die USA und die Bundeswehr wollen Tausende Menschen ausfliegen. Ein Wettlauf mit der Zeit.

Die radikalislamischen Taliban haben auch die ostafghanische Stadt Dschalalabad eingenommen. Die Hauptstadt der Provinz Nangarhar sei kampflos an die Taliban gegangen, sagten Bewohner von Dschalalabad. Laut einem afghanischen Behördenvertreter ergab sich der Gouverneur. Dies sei die einzige Möglichkeit gewesen, das Leben von Zivilisten zu retten. Damit ist die Hauptstadt Kabul die letzte große Stadt des Landes, die nicht von der radikalislamischen Miliz kontrolliert wird.

Zuvor war Masar-i-Scharif, wo rund 500.000 Menschen leben, an die Islamisten gefallen. Es ist unklar, wie lange sich Präsident Aschraf Ghani angesichts der brisanten Lage noch halten kann. Afghanistan-Experte Thomas Ruttig von der Denkfabrik Afghanistan Analyst Networks sagte, es sei "sehr, sehr unwahrscheinlich", dass sich die Entwicklung noch drehen könne.

Die Bundesregierung hat entsprechende Schritte eingeleitet. Die deutsche Luftwaffe wird nach Informationen der "Bild am Sonntag" am Montag mit Militärtransportern vom Typ A400M nach Kabul fliegen, um Deutsche und andere aus Afghanistan wegzubringen. Bei der Aktion ginge es zusammengerechnet um insgesamt womöglich bis zu 10.000 Personen, Helfer und ihre "Kernfamilien". Sie haben im Laufe der letzten Jahre unter anderem für die Bundeswehr, das Auswärtige Amt, die Entwicklungshilfe oder andere deutsche Organisationen gearbeitet und müssen nun um ihr Leben fürchten: Die rasch auf Kabul vorrückenden Taliban haben ihnen als "Kollaborateuren" Rache geschworen. Erste Helfer, auch deutscher Medien, wurden bereits ermordet.

Auch in Masar-i-Scharif könnten sich weiter auch Ortskräfte der Bundeswehr befinden. An ihnen werden Racheaktionen der Taliban befürchtet. Viele waren angesichts der steigenden Gefahr in den vergangenen Wochen bereits nach Kabul übergesiedelt. Eine ehemalige Bundeswehr-Ortskraft in Kabul sagte, seine Familie weine vor Angst, seit sie die Nachricht des Falls der Stadt erreicht habe. Sie gingen davon aus, dass Kabul auch bald eingenommen werde.

Die SPD-Verteidigungspolitikerin Siemtje Möller warnt davor, den Siegeszug der Taliban in Afghanistan tatenlos hinzunehmen. "Der Westen muss an der Seite der Afghanen bleiben. Wir dürfen dort nicht als Komplettversager vom Platz gehen", sagte Möller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deutschland müsse die afghanische Regierung und Armee weiter unterstützen.